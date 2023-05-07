實力派聯手的復仇新劇《有利的詐欺》角色海報！無法共情的騙子「千玗嬉」共情過度的律師「金東旭」

最愛這種主角性格壞壞、不走常規路線的人設，看完「預告」變得非常期待開播，千玗嬉跟金東旭兩位實力派的火花肯定相當精采～！

tvN 全新月火劇《有利的詐欺》公開了兩位主角千玗嬉&金東旭的個人海報，各方面都極與極的性格相互碰撞，讓人格外好奇他們合作起來會產生什麼樣的火花。



劇情講述無法感同身受的詐騙犯和過度感同身受的律師，兩個完全不同的人向絕對的惡展開刺激的共助復仇劇。



▼首波預告：



▼第二版預告：



【人物簡介】

▼千玗嬉飾演無法感同身受（共情）的天才詐騙犯「李露芽」，幼時以背誦天才少女聞名，卻因謀殺罪而入獄，人人稱他為惡女或是精神病患者，只記得她從天才少女變成了可怕的殺人魔，擁有天使面孔、內心卻冷酷無情的危險人物，這樣的她正在計劃著一場驚天大騙局。



▼金東旭飾演與李露芽性格完全相反、過度感同身受（共情）的律師「韓武英」，因無法理解別人的心情而過度投入，共感能力特別強烈，當看到別人受傷就會自認為身體也出現傷口的症狀，患有過度同理心綜合症。正因如此他反而擁有極強的洞悉力和推理能力，再加上他打動人心的談話技巧，是利益至上只在乎贏和成功的合法吸血鬼。



《有利的詐欺》預計在5月29日20:50首播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞