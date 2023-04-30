《PEAK TIME》「下車」後續：金玄載起訴提精神賠償，Karam也提交起訴狀

《PEAK TIME》已結束節目正在準備巡迴演唱會，節目播出期間有兩大「下車」事件，這兩件事的當事人都著手起訴了爆料者。

先是以個人名義參賽的前BLACK6IX成員The-King金玄載，他和B.A.P文鐘業、XENO-T（前TOPPDOGG）金丙周、B.I.G熙都與ARGON GON共組「24點」，卻受校園霸凌（校園暴力）爆料而和節目製作組討論後退賽。



爆料者自稱是霸凌受害者，表明自己長期遭金玄載嫌棄體味，還有曾在被他追趕的過程弄傷手指，金玄載直到確定下車那天才發聲明反駁，指對方才是加害者，且表示要對對方母親在網路上謾罵的內容一併提交訴訟。

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金玄載已在14日透過律師提起民事訴訟，20日律師一方向各大媒體透露訴訟內容，要求該自稱受害者的同學還有其母親，賠償金玄載5億1000萬韓元（約1170萬台幣、299萬港幣）的損失，損失包含「放棄10多年來準備要實現的歌手夢想」，以及「遭憂鬱症和社交恐懼症折磨」。

「23點」大國男兒中的成員Karam則是被日本網友貼出多張私生活照片，傳到韓國後被一些網友認為形象已損、不樂見他繼續參賽，最後和金玄載處理的過程相仿，同樣在被爆料之後噤聲，正式下車當天才在給粉絲說的話做出解釋，澄清那些照片「各自的時間、場所和人士都不一樣」，暗指爆料者是故意引發誤會。



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根據28日‎《OSEN》報導，Karam友人透露Karam已向首爾江南警察署提出關於私生活虛假事實被散布的起訴狀，友人表示被告主張「Karam享受與AV演員們的混亂關係，對粉絲態度不誠實」完全沒有事實根據，看不下去Karam被誣陷成為沒有道德的人。友人同時為Karam抱屈，透露Karam在大國男兒結束活動後，為扛家計一直在做兼差包括外賣，期間還試著透過舞台劇實現夢想，最後呼籲大家不要誤會他選擇下車就等於承認。

從下車過程到處理方式，金玄載與Karam可說是如出一轍，下車後雙方人士也不約而同對媒體提到「夢想」，不禁令人感慨，畢竟會參賽就是希望實現夢想，兩人所處的團體也都是TOP6有利人選。在Karam起訴報導出來後，一些網友非常遺憾Karam為什麼此時才應對、期間太安靜了，但有網友認為Karam沒有經紀公司所以得自己應付，當初先行下車反而是種體貼行為（討論來源：Theqoo論壇）。

目前金玄載已久違更新IG和粉絲分享生活，而Karam積極和23點兩位隊友仁俊、Jay再出發，5月20日在韓國舉行粉絲見面會，目前也開通了YouTube頻道「藍俊奐(ramjjunhwan)」（Karam伽藍、仁俊、Jay全志奐）和粉絲做更多互動。



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