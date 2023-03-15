《PEAK TIME》24點金玄載下車，長文反擊爆料者無中生有且控對方才是霸凌者

《Peak Time》13日宣布讓涉及校園霸凌的參賽者24點金玄載下車（離開），當日金玄載其實也親自說明一切非事實。

*先前報導：‎《PEAK TIME》24點金玄載涉及校園霸凌，製作組認定短時間無法確認使其下車

自6日出現指控以來，這是金玄載首次對外公開說明。他在個人IG發布圖文，首先為自己出現了不光彩的事情向《Peak Time》製作組道歉，也對24點成員、粉絲們表示歉意。

金玄載主張爆料者（即自稱的受害者）所指控的並非事實，也表明自己是因為不想再讓《Peak Time》製作組與24點成員無辜受害而決定退出節目，「但不能把沒發生過的事當作發生過的事，即便這次經歷才知道最委屈的就是證明自己委屈，仍想藉此澄清」。



金玄載發布的文字圖片長達9張，稱爆料者為A，表示起初是因為看到A拿室內拖打了朋友B耳光，他只是推開A就被舉報一起去了派出所，當時和雙方父親在派出所以「誤會」圓滿結束，也反駁A指控他用力關門害其指甲脫落一事。

一如製作組先前的聲明所示，調查的過程金玄載與A某記憶相差過大，難以確認事實，金玄載在文中也表明自己重新問起派出所員警、老師和同學，大家都記得他被A某舉報，也記得事情以誤會和解，而A某手受傷的事情完全沒人記得，是「沒有的事實」。

關於嫌棄A某體味，金玄載說當時那個社區（某個島嶼上，是個只有一所小學一所中學，一個年級只有約10名學生的地方）本來就有缺水的情況，他家也常常特別燒水來用，很多人在洗漱上都有一樣的狀況，根本不可能有人會嘲笑A某。

除了澄清害其手受傷和嘲笑體味，金玄載更反過來指A曾經想陷害他「喝尿」，他晚自習在教室練舞還撞見A故意在地板放圖釘。

金玄載最後聲明自己已蒐集當時的警察、同學與前後輩的說詞，也把A母親網路上謾罵的留言截圖保存，已聘請律師起訴A損害名譽、散播虛假事實。

不少網友看了金玄載的長文都替他相當惋惜，不過有人認同他決定先行下車，至少能避免節目或隊友受到傷害。

▼金玄載完整長文



不論金玄載所說的是否為真，已能確定短期組成的24點5人體成為絕響。



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