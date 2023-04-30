《PEAK TIME》「下车」后续：金玄载起诉提精神赔偿，Karam也提交起诉状

《PEAK TIME》已结束节目正在准备巡回演唱会，节目播出期间有两大「下车」事件，这两件事的当事人都著手起诉了爆料者。

先是以个人名义参赛的前BLACK6IX成员The-King金玄载，他和B.A.P文钟业、XENO-T（前TOPPDOGG）金丙周、B.I.G熙都与ARGON GON共组「24点」，却受校园霸凌（校园暴力）爆料而和节目制作组讨论后退赛。



爆料者自称是霸凌受害者，表明自己长期遭金玄载嫌弃体味，还有曾在被他追赶的过程弄伤手指，金玄载直到确定下车那天才发声明反驳，指对方才是加害者，且表示要对对方母亲在网路上谩骂的内容一并提交诉讼。

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金玄载已在14日透过律师提起民事诉讼，20日律师一方向各大媒体透露诉讼内容，要求该自称受害者的同学还有其母亲，赔偿金玄载5亿1000万韩元（约1170万台币、299万港币）的损失，损失包含「放弃10多年来准备要实现的歌手梦想」，以及「遭忧郁症和社交恐惧症折磨」。

「23点」大国男儿中的成员Karam则是被日本网友贴出多张私生活照片，传到韩国后被一些网友认为形象已损、不乐见他继续参赛，最后和金玄载处理的过程相仿，同样在被爆料之后噤声，正式下车当天才在给粉丝说的话做出解释，澄清那些照片「各自的时间、场所和人士都不一样」，暗指爆料者是故意引发误会。



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根据28日‎《OSEN》报导，Karam友人透露Karam已向首尔江南警察署提出关於私生活虚假事实被散布的起诉状，友人表示被告主张「Karam享受与AV演员们的混乱关系，对粉丝态度不诚实」完全没有事实根据，看不下去Karam被诬陷成为没有道德的人。友人同时为Karam抱屈，透露Karam在大国男儿结束活动后，为扛家计一直在做兼差包括外卖，期间还试著透过舞台剧实现梦想，最后呼吁大家不要误会他选择下车就等於承认。

从下车过程到处理方式，金玄载与Karam可说是如出一辙，下车后双方人士也不约而同对媒体提到「梦想」，不禁令人感慨，毕竟会参赛就是希望实现梦想，两人所处的团体也都是TOP6有利人选。在Karam起诉报导出来后，一些网友非常遗憾Karam为什么此时才应对、期间太安静了，但有网友认为Karam没有经纪公司所以得自己应付，当初先行下车反而是种体贴行为（讨论来源：Theqoo论坛）。

目前金玄载已久违更新IG和粉丝分享生活，而Karam积极和23点两位队友仁俊、Jay再出发，5月20日在韩国举行粉丝见面会，目前也开通了YouTube频道「蓝俊奂(ramjjunhwan)」（Karam伽蓝、仁俊、Jay全志奂）和粉丝做更多互动。



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