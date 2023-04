羅美蘭&李到晛主演新劇《壞媽媽》今天首播「五大看點」趙震雄驚喜客串，預告催淚、首播後肯定是一片淚海

【長預告】JTBC X Netflix 同步播出的治癒喜劇《壞媽媽》今晚一起看起來~!!!

JTBC 全新治癒喜劇《壞媽媽》將在今晚首播,內容講述為了孩子拼命生活變成了壞母親的媽媽-秦英順(羅美蘭 飾),和因意外事故讓心智僅剩7歲的大男孩-崔強豪(李到晛 飾),一起尋找遺失幸福、賺人熱淚的故事。



▼中字前導預告:



▼三分鐘長預告:



#TheGoodBadMother highlight (full)!!!



Episode 1 will be broadcast tonight at 10.30pm KST and netflix#RaMiran #LeeDoHyun #AhnEunJin #YooInSoo #나쁜엄마 pic.twitter.com/HIfDnnDtxg