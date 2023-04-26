羅美蘭&李到晛主演新劇《壞媽媽》今天首播「五大看點」趙震雄驚喜客串，預告催淚、首播後肯定是一片淚海

【長預告】JTBC X Netflix 同步播出的治癒喜劇《壞媽媽》今晚一起看起來～！！！

JTBC 全新治癒喜劇《壞媽媽》將在今晚首播，內容講述為了孩子拼命生活變成了壞母親的媽媽－秦英順（羅美蘭 飾），和因意外事故讓心智僅剩7歲的大男孩－崔強豪（李到晛 飾），一起尋找遺失幸福、賺人熱淚的故事。



▼中字前導預告：



▼三分鐘長預告：



★看點一：李到晛變臉般超強演技詮釋「冷血嚴肅檢察官」VS「心智僅7歲的大人」

透過《黑暗榮耀》再度爆紅的李到晛，這一次的新劇在未播前就因為一些片段讓大眾感受到他的演技不容小覷，劇中他在母親的培育下成為了一個冷血的檢查官，卻又因為意外而再度回到壞媽媽的身邊。喜歡他的觀眾千萬不能錯過這部作品哦！



★看點二：「媽媽專業戶」羅美蘭繼《請回答1988》豹子女士後，挑戰養豬場的壞媽媽－秦英順

經營著養豬場獨自撫養兒子強豪長大，究竟壞媽媽壞在哪？羅美蘭能否再次創造出一個令人印象深刻的強大角色呢？



★看點三：如催淚彈般引發共鳴的真摯劇情，2023年最療癒人心的喜劇登場

其實光看預告跟簡介，就能感受到這部劇不同凡響的氛圍，除了這對母子是看點之一外，圍繞在他們身邊的所有角色，都可能觸動你內心最脆弱的那一塊。



★看點四：《機智醫生生活》安恩真、《殭屍校園》&《還魂》的劉仁秀，還有超多實力派演員「最強綠葉」們助陣！



女主安恩真是男主李到晛最感到安心的存在，與劉仁秀三人從小一起長大，卻在成長的過程中，經過了很大的變化，回歸原點的三人又會如何相處？還有鄭雄仁、崔畝誠、徐宜淑、金元海、張元英、姜末今…等多位大眾熟悉的實力派演員助陣，追劇過程肯定是倍感親切。



★看點五：趙震雄驚喜客串英順老公－崔海植，純樸敦厚的模樣引人期待。



JTBC 全新水木劇《壞媽媽》將於今晚4月26日首播（每週三、四），Netflix同步上線。

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