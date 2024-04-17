原來《破墓》中日本武士演員身高超過220公分！由退役籃球員金炳伍演出～

在台票房也破1億元台幣的韓國恐怖電影《破墓》，劇中一位穿著日本服的古代武士「出土」後也造成觀眾不少驚嚇，在片中身高驚人的他，原來是由一位退役籃球選手金炳伍演出！

日前KBS節目《什麼都可以問》中請到了電影《破墓》中飾演日本將軍鬼的演員金炳伍出演節目，《破墓》在韓國票房也超過千萬觀影人次，因此人氣爆棚並持續至今，就連綜藝節目也爭相邀請。雖然主持人徐章勳也是前籃球員，身高接近200公分，不過還是被當日的嘉賓金炳伍給比了下去，因為他的身高足足有220.8公分！



曾是籃球選手出身的金炳伍，因為膝蓋頻繁地受傷，因此中斷了選手生活選擇引退，引退後的他開設了籃球教學教室，曾以選手身分認識金炳伍的主持人徐章勳，也對於他提早結束選手生涯的原因，感到相當惋惜。當時《破墓》電影劇組正在尋找高個子演員，並直接致電籃球教室，於是金炳伍答應了這個演出提案。



有許多人都以為《破墓》中的高個子是CG後製而成，直到金炳伍隨著演員團隊一起進行舞台問候時，大家才嚇了一大跳發現原來是真人，於是也讓金炳伍獲得了許多關注，甚至還希望他能夠重現大吃魚跟香瓜的鏡頭。金炳伍在片中也有許多與各大演員合作的鏡頭，他更表示崔岷植前輩在片場與他聊天，金高銀演員也是一樣一起休息與談笑，但只要一聽到特定動作聲響就會突然淚眼汪汪了起來，瞬間投入上金炳伍覺得相當厲害。

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