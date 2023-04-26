拍攝《浪漫醫生金師傅3》瘦了7公斤！安孝燮還透露：為了「那場戲」努力運動了，請大家期待！

今日（26日）《浪漫醫生金師傅3》主演安孝燮、李聖經作爲嘉賓出演 SBS POWER FM《崔華靜的POWER TIME》。

節目中，有位聽眾留言：「宇鎮醫生～聽說身材變得更好了，是為了這部劇特別做運動了嗎？做了什麼樣的運動呢？」安孝燮說：「運動呢...到拍完那場戲為止都努力運動了。」因爲再講下去可能會劇透，所以李聖經馬上說：「請大家期待！馬上就出來了。」昨日公開的宣傳影片中，還提前「劇透」安孝燮的身材，讓人期待這場戲 XD



接著，安孝燮還說：「我是那種一拍攝就會瘦很多的類型，在那以後又瘦了7公斤。」李聖經說：「別再減了！你少了1公克我都會傷心的，徐宇鎮。」安孝燮也回答：「知道了！」直接提及劇中戀人徐宇鎮的名字，展現與眾不同的默契。

안효섭 상탈씬 이후로 촬영하면서 7kg 빠졌다니까

급 우진은재 등장ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



은재: 그만 빠져 너 1g이라도 없어지는거 나 속상해 서우진

우진: 알았다



우진은재 은탁아름 이러고 논대요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/TZXLFJOA9u — so｡ﾟෆ (@____oS2o____) April 26, 2023

而《浪漫醫生金師傅3》即將在28日首播，在上一季「Reset 之吻」過後，徐宇鎮＆車恩彩已經是交往三年的情侶，全新一季兩人會有什麼樣的互動，也令人期待呢！



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