罗美兰&李到晛主演新剧《坏妈妈》今天首播「五大看点」赵震雄惊喜客串，预告催泪、首播后肯定是一片泪海

【长预告】JTBC X Netflix 同步播出的治愈喜剧《坏妈妈》今晚一起看起来～！！！

JTBC 全新治愈喜剧《坏妈妈》将在今晚首播，内容讲述为了孩子拼命生活变成了坏母亲的妈妈－秦英顺（罗美兰 饰），和因意外事故让心智仅剩7岁的大男孩－崔强豪（李到晛 饰），一起寻找遗失幸福、赚人热泪的故事。



▼中字前导预告：



▼三分钟长预告：



★看点一：李到晛变脸般超强演技诠释「冷血严肃检察官」VS「心智仅7岁的大人」

透过《黑暗荣耀》再度爆红的李到晛，这一次的新剧在未播前就因为一些片段让大众感受到他的演技不容小觑，剧中他在母亲的培育下成为了一个冷血的检查官，却又因为意外而再度回到坏妈妈的身边。喜欢他的观众千万不能错过这部作品哦！



★看点二：「妈妈专业户」罗美兰继《请回答1988》豹子女士后，挑战养猪场的坏妈妈－秦英顺

经营著养猪场独自抚养儿子强豪长大，究竟坏妈妈坏在哪？罗美兰能否再次创造出一个令人印象深刻的强大角色呢？



★看点三：如催泪弹般引发共鸣的真挚剧情，2023年最疗愈人心的喜剧登场

其实光看预告跟简介，就能感受到这部剧不同凡响的氛围，除了这对母子是看点之一外，围绕在他们身边的所有角色，都可能触动你内心最脆弱的那一块。



★看点四：《机智医生生活》安恩真、《僵尸校园》&《还魂》的刘仁秀，还有超多实力派演员「最强绿叶」们助阵！



女主安恩真是男主李到晛最感到安心的存在，与刘仁秀三人从小一起长大，却在成长的过程中，经过了很大的变化，回归原点的三人又会如何相处？还有郑雄仁、崔亩诚、徐宜淑、金元海、张元英、姜末今…等多位大众熟悉的实力派演员助阵，追剧过程肯定是倍感亲切。



★看点五：赵震雄惊喜客串英顺老公－崔海植，纯朴敦厚的模样引人期待。



JTBC 全新水木剧《坏妈妈》将於今晚4月26日首播（每周三、四），Netflix同步上线。

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