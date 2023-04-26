tvN電視台將廢除水木時段播放韓劇被爆CJ ENM出現財務危機，Netflix往後四年將投資三兆給韓國項目

大家對這兩則新聞事件，有什麼看法呢？

水木時段（週三、四）過往一直是電視台播出大熱劇的最強檔期，但近年韓國三大台陸續結束了在此時段播出韓劇，接連tvN電視台也確定廢除此時段，收視率可謂是相當低迷。

tvN廢除水木時段播放韓劇，改播綜藝節目

tvN 水木劇目前是由周元主演的新劇《盜賊：七個朝鮮通寶》（EP.1是4.7%－EP.4是3.8%）播出，官方也決定劇播完後，就不會排程韓劇接檔，後續將播出由金泰浩PD所製作的綜藝節目《唱跳歌手流浪團》（BoA、華莎、李孝利、嚴正化、金完宣出演），官方認為要根據收視觀眾的喜好與變化，去變更播出節目的類型，才下此決定。



韓媒爆料母公司出現財務危機，80部韓劇沒辦法問世

不過，韓媒 스포츠서울 獨家報導此事件是源於母公司 CJ ENM 不斷惡化的財務危機所影響，廣告收入與第一季度的營業額都大幅下降，損失慘重。相關人士透露 tvN 其實有排好幾部水木時段的韓劇但最終決定取消，製作方還在苦苦掙扎，tvN 還暗示對方，如果把主演換成頂級明星，會考慮調整去月火時段（週一、二）播。業界人士也提到，去年已經製作了80部韓劇，但還沒有平台可以播出。



Netflix 將投資三兆韓元給韓國項目，總統喜聞樂見

與此同時，影音串流平台 Netflix 則確定在往後四年，將投資三兆韓元給韓國項目引發網友熱烈討論。

（3兆韓元約等於688億台幣、117億港幣、155億人民幣、22億美元）



韓國總統尹錫悅昨天會見 Netflix 共同執行長（CEO）泰德·薩蘭多斯（Ted Sarandos），並對此決定表示：「這對韓國相關產業、創作者還有 Netflix 都是巨大的機會，真心歡迎 Netflix 破格的投資決定。」也期待將韓國文化與面貌宣傳到全世界。

在2016年到2021年間，Netflix 對韓投資了1兆韓元以上。而歷代非英語項目的前十名中就有四部韓劇擁有相當高的人氣，第一是《魷魚遊戲》、第四《殭屍校園》、第五《黑暗榮耀》、第七《非常律師禹英禑》。



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