姜丹尼爾世界巡迴演唱會最終回台北場圓滿結束！日常生活寫入歌詞獻台粉〜

選秀節目冠軍出身的歌手姜丹尼爾,近年也跨足戲劇演出,於4月13日晚間8點在Zepp New Taipei舉行《KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE IN TAIPEI》,姜丹尼爾為期8個月的世界巡迴演唱會,也在今日台北場劃下完美句點。

姜丹尼爾穿著相當亮眼的綠色外套搭配白色拼接袖子登場,衣服上鑲滿花式串珠相當獨特。一連帶來兩首勁歌熱舞後,姜丹尼爾一邊喘著一邊喝水並向大家問候,他提到4年前來到台灣時是以見面會的方式與台粉們見面,而今日是以個人演唱會的模式登台,感覺相當不一樣,甚至他也為台灣粉絲調整了特製的歌單,希望帶給大家驚喜。





姜丹尼爾進行了世界巡迴演唱會,花了8個月的時間,終於來到了最終回的台北場,許多表演內容都比初期更加熟練,在這段巡演期間內姜丹尼爾得到了許多力量,在演出上也做了許多改變,於是台北的粉絲們特別幸運,能夠欣賞到相當熟練並經過多次修正的演出。





姜丹尼爾在演唱《LOSER》一曲時也提到他把自己的日常生活以及心情寫入了歌詞中,希望說出自己的故事給大家聽。他也有感而發,覺得能夠得到大家喜愛的他,可說是一個「Lucky Guy」,也希望他的演出能夠帶給大家難忘的回憶。



