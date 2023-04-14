姜丹尼爾世界巡迴演唱會最終回台北場圓滿結束！日常生活寫入歌詞獻台粉〜

選秀節目冠軍出身的歌手姜丹尼爾，近年也跨足戲劇演出，於4月13日晚間8點在Zepp New Taipei舉行《KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE IN TAIPEI》，姜丹尼爾為期8個月的世界巡迴演唱會，也在今日台北場劃下完美句點。

姜丹尼爾穿著相當亮眼的綠色外套搭配白色拼接袖子登場，衣服上鑲滿花式串珠相當獨特。一連帶來兩首勁歌熱舞後，姜丹尼爾一邊喘著一邊喝水並向大家問候，他提到4年前來到台灣時是以見面會的方式與台粉們見面，而今日是以個人演唱會的模式登台，感覺相當不一樣，甚至他也為台灣粉絲調整了特製的歌單，希望帶給大家驚喜。





姜丹尼爾進行了世界巡迴演唱會，花了8個月的時間，終於來到了最終回的台北場，許多表演內容都比初期更加熟練，在這段巡演期間內姜丹尼爾得到了許多力量，在演出上也做了許多改變，於是台北的粉絲們特別幸運，能夠欣賞到相當熟練並經過多次修正的演出。





姜丹尼爾在演唱《LOSER》一曲時也提到他把自己的日常生活以及心情寫入了歌詞中，希望說出自己的故事給大家聽。他也有感而發，覺得能夠得到大家喜愛的他，可說是一個「Lucky Guy」，也希望他的演出能夠帶給大家難忘的回憶。



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