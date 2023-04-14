這已經是10年前的劇了？《聽見你的聲音》超長待機售後，李寶英李鐘碩重聚

經典韓劇《聽見你的聲音》開播10周年，主演重聚曬合影。

4月13日李鍾碩更新了個人SNS，表示：「時間過得這麼快！《聽見你的聲音》10周年，一直都很謝謝大家。」 並公開了和該劇女主角「惠成」李寶英、「惠成」參與國選律師選拔的面試官「金恭肅」金光奎和導演趙秀沅的合影。 李寶英坐在C位，「左擁右抱」金光奎和李鍾碩，李鍾碩還調皮地用手托住下巴，在姐姐身旁很乖巧。 男二號「車冠宇」尹相鉉雖未到場，也被李鍾碩貼心地PS在了圖裡。 眾人面前還放著10周年的蛋糕，數字全部用藍色花朵組成。



《聽見你的聲音》播出10年，沒想到還能看到主角們的售後，另不少劇迷閃回到電視劇播出當時。 該劇講述了1%存在的國選律師與擁有「讀心術」的超能力少年之間的浪漫愛情故事，李寶英和李鍾碩這對「姐弟戀」當年可是讓不少觀眾看得心動不已，並創下了最高24.1%的高收視率。



看到主角們售後照的網友們留言表示：「我的人生劇啊」、「鄭雄仁不在好可惜啊」、「居然已經是10年前的劇了」、「希望電視劇能夠再次紅起來」、「一大波回憶朝我湧來」等。

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