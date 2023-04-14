姜丹尼尔世界巡回演唱会最终回台北场圆满结束！日常生活写入歌词献台粉〜

选秀节目冠军出身的歌手姜丹尼尔，近年也跨足戏剧演出，於4月13日晚间8点在Zepp New Taipei举行《KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE IN TAIPEI》，姜丹尼尔为期8个月的世界巡回演唱会，也在今日台北场划下完美句点。

姜丹尼尔穿著相当亮眼的绿色外套搭配白色拼接袖子登场，衣服上镶满花式串珠相当独特。一连带来两首劲歌热舞后，姜丹尼尔一边喘著一边喝水并向大家问候，他提到4年前来到台湾时是以见面会的方式与台粉们见面，而今日是以个人演唱会的模式登台，感觉相当不一样，甚至他也为台湾粉丝调整了特制的歌单，希望带给大家惊喜。





姜丹尼尔进行了世界巡回演唱会，花了8个月的时间，终於来到了最终回的台北场，许多表演内容都比初期更加熟练，在这段巡演期间内姜丹尼尔得到了许多力量，在演出上也做了许多改变，於是台北的粉丝们特别幸运，能够欣赏到相当熟练并经过多次修正的演出。





姜丹尼尔在演唱《LOSER》一曲时也提到他把自己的日常生活以及心情写入了歌词中，希望说出自己的故事给大家听。他也有感而发，觉得能够得到大家喜爱的他，可说是一个「Lucky Guy」，也希望他的演出能够带给大家难忘的回忆。



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