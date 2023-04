最強視覺饗宴來了！網上顏值封神的CP「車銀優&韓韶禧」再度同框，網：戀人或姐弟都可以，快丟劇本

【影片】我覺得他們可以演財閥家沒有血緣關係的姐弟,姐姐為了復仇而忍辱負重,弟弟心甘情願成為她的棋子,好帶勁的劇本喔~。XD

男團 ASTRO 車銀優與韓韶禧又再度同框引發網上熱烈關注,兩人出席了美國洛杉磯(LA)的「Dior Enter The Grey Zone」的開幕活動。

Cha Eunwoo and Han Sohee look like a dreamy duo as they were captured in one frame at Dior event https://t.co/y32Sme13YF#ChaEunwoo #ASTRO #HanSohee #차은우 #아스트로 #한소희 pic.twitter.com/W3PFcqZGUy