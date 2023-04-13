最強視覺饗宴來了！網上顏值封神的CP「車銀優&韓韶禧」再度同框，網：戀人或姐弟都可以，快丟劇本
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最強視覺饗宴來了！網上顏值封神的CP「車銀優&韓韶禧」再度同框，網：戀人或姐弟都可以，快丟劇本

明星   2023年4月13日   星期四13:21   MiJimin  

（封面圖源：twitter@ash_realize）

【影片】我覺得他們可以演財閥家沒有血緣關係的姐弟，姐姐為了復仇而忍辱負重，弟弟心甘情願成為她的棋子，好帶勁的劇本喔～。XD

男團 ASTRO 車銀優與韓韶禧又再度同框引發網上熱烈關注，兩人出席了美國洛杉磯（LA）的「Dior Enter The Grey Zone」的開幕活動。

照片中兩人華麗的五官＆造型吸引了全場的目光，象牙色整套西裝與純白色長禮服的搭配，看起來相當登對～。也有許多網友忍不住留言：「好希望他們能一起演戲」、「俊男美女同框讓視力變得更好了！」、「戀人或姐弟都可以，趕快丟劇本給他們！」、「覺得好像AI，臉孔真的太非現實了」

【影片】點開中間的「View」觀賞

上一次兩人為了 kakaopage 人氣網漫《惡女是懸絲木偶》的宣傳真人化影片，已經引發相當熱烈的話題度，這一次再度同框出席活動的模樣，讓大眾更想要看到兩人在戲劇上的合作了。會等到這一天的來臨嗎？
（圖源：YouTube@ 카카오페이지）

▼《惡女是懸絲木偶》片段分享：

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