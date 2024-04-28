誰是YG社內最有錢的人？居然不是BIGBANG和BLACKPINK！網友：他不好好唱歌就要回家繼承家業了

YG作為曾經稱霸韓娛圈的三大社之一，旗下的藝人都賺得盆滿缽滿，但哪一位藝人才是最有錢的呢？

近日韓網上出現了一則名為「YG旗下藝人中非官方最強富豪」的文章，發文者表示：「是BIGBANG成員嗎？BLACKPINK？梁鉉錫？都不是，YG旗下非官方最強富豪另有其人。」並提到了LØREN，他是一名作曲家、作詞家兼歌手。

LØREN本名李承柱，2020年11月13日憑藉歌曲《EMPTY TRASH》正式出道，是太陽、全昭彌、朴寶劍等所在的YG娛樂旗下廠牌THE BLACK LABLE的一員，即是歌手也是DJ。LØREN還以「Boid」之名活躍在夜店，2017年時G-Dragon的SOLO專輯《權志龍》收錄曲《Bullshit》的作曲名單也有他的名字。 他也曾擔任過BLACKPINK的《Lovesick Girls》MV男主人公，在多個領域都能看到他的身影。



除了音樂上的造詣之外，LØREN帥氣的面龐也是眾人矚目的焦點，再加上188cm的身高，他如行走的衣架，俘獲了不少女粉絲的心，據說有不少粉絲因為他的音樂才華而入坑，又因為其顏值而死心塌地地追隨。



你以為LØREN只有顏值、身高和才華嗎？實際上他還兼備了財富和家世，他的父親是韓國最大搜尋引擎網站NAVER的創始人，也就是說LØREN是妥妥的財閥家少爺，集顏值、身高、才華、財富和家世為一體的「六邊形戰士」。 LØREN的父親在業界以溫潤的性格著稱，他曾在採訪中說過不會強迫孩子學習經營，NAVER交由專業團隊管理，因此LØREN透露出想做音樂時，家人並未反對。

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