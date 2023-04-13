《黑暗榮耀》「魅力人夫」鄭星一終於晉升男主！有望接拍電子監督題材劇《保護者們》、化身鐵面無情「保護觀察官」

演員鄭星一在Netflix劇集《黑暗榮耀》中飾演「nice的畜生河度領」獲得很多觀眾喜愛，今日據韓媒報道，鄭星一獲邀為新劇《保護者們》擔任主演，所屬社也做出積極回應。

《保護者們》是韓國第一部以「電子監督」和「保護觀察官」為題材的劇集，講述在法律不完善的狀況下，在最後的堡壘中孤軍奮斗的人們的故事。



韓國從2008年開始實施電子監督製度，為可能重複犯罪的前科者佩戴電子腳環、進行24小時定位追蹤。 保護觀察官負責監督他們是否有接近法院禁止靠近的區域和受害者等等，一旦發現其違反規定或損壞設備就要立即聯絡詢問，承擔著幫助罪犯也監視罪犯、拘捕罪犯的責任。

鄭星一有望出演男主角「卜太柱」（音），是一位極具正義感的保護觀察官，對於確實有再犯可能的人不擇手段也要送進監獄。 他不容許觀察對象出現哪怕一點錯誤，一旦發現端倪就立即送進監獄，所以被人稱為「監獄行的使臣」。 目前鄭星一所屬社表示「正在積極考慮出演」。





如果確定，這將是鄭星一出道23年來第一次擔任主角。 鄭星一早期偏重舞台劇，2019年出演MBC電視劇《異夢》之後積極轉向電視劇領域，接連在《秘密森林2》《產後調理院》《邪惡與瘋狂》《我們的藍調時光》有不俗表現。





去年在Netflix大熱劇《黑暗榮耀》裡飾演優雅含蓄、父愛爆棚的「河度領」，更是令人氣衝上頂點。





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