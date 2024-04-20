悼念ASTRO文彬過世一周年，隊友JINJIN公開生前合錄歌《FLY》、車銀優MJ感性留言：「真的很想你，愛你」

昨天（4月19日）是ASTRO成員文彬一周年忌日，生前與隊友JINJIN合作錄製的歌曲《FLY》首次上線公開，車銀優也在IG轉發歌曲表達思念之情。

這首歌《FLY》由JINJIN親自參與詞曲創作和編曲演奏，文彬也參與了演唱部份。 久違聽到文彬的聲音，很多粉絲表示十分感動和溫暖、眼淚流不停，亦感謝JINJIN為這首歌公開所做出的努力。



車銀優在個人IG限動轉發這首歌，寫道：「真的很想你，愛你。 」隊友MJ亦轉發留言：「謝謝你，愛你。 」



此外，文彬去年4月19日突然離開，令隊友和粉絲深受打擊。 當時在美國工作的車銀優立即趕回韓國，與ASTRO隊友、親友、公司職員一起陪文彬走完最後一程。



文彬墓地沒有公開地址，所屬社在京畿道國清寺設置長期開放的「月之空間」以便粉絲探訪悼念。



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