【大結局】《美好世界》秀浩投敵、善律挨揍、關鍵證物被毀，秀賢的追兇計劃究竟能否成功？（EP.13-14）

前面的蓄力都是為了最後兩集，真的十分精彩！

《美好世界》講述無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者後，付出代價並遇見了擁有相同傷痛的人，最終解開神秘事件的真相、獲得靈魂與內心的治癒。



*以下包含第13、14集關鍵內容！



真相與和解

事故當天的真相是：金俊酒駕撞到建宇後擔心對自己競選不利便叫權志雄頂罪，「報酬」是讓權志雄兒子善律順利接受心臟移植手術，權志雄於是狠心開車碾過意識清醒的建宇。 善律認為是自己間接導致建宇去世，對秀賢道歉，秀賢卻安慰說不是他的錯，並為殺死善律父親道歉。 兩個曾為彼此造成不可磨滅痛苦的人，終於化解多年來的怨恨。



秀浩的致命一擊

秀賢想揭露那天的真相，警察和記者都畏懼金俊而不敢配合。 秀賢於是以出版新書之名召開記者會，在各國記著面前宣佈殺害建宇的兇手就是總統競選人金俊。



金俊威脅秀浩拿來平板電腦並毀掉證物，還調動網軍攻擊抹黑秀賢。 與此同時，曾獲得秀賢幫助的人們紛紛為她發聲，一起站在她身後參加示威。 這時大屏幕播出了秀浩的獨家報道，內容竟是金俊教唆殺人的影音證據！

原來秀浩一直沒有屈服，之前只是假裝加入金俊陣營，暗地裡與善律和李漢尚合作。 善律拉攏金俊秘書從而保住錄音原件，在秘書紐扣裡安裝針孔攝影機，拍下了金俊在善律誘導下親口承認罪行的影片。正在舉辦競選造勢活動的金俊立即遭逮捕，最終被判無期徒刑。



「現在沒事了」

6年後，秀賢帶著新書參加簽售會，善律回到醫大讀書、在醫院實習，不再浪費自己的人生。 善律遠遠看著秀賢，就像6年前她說的那樣發去一封簡訊：「現在沒事了。 」兩人相視一笑，明白那份傷痛已經成為人生的過去時。



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