最强视觉飨宴来了！网上颜值封神的CP「车银优&韩韶禧」再度同框，网：恋人或姐弟都可以，快丢剧本

【影片】我觉得他们可以演财阀家没有血缘关系的姐弟，姐姐为了复仇而忍辱负重，弟弟心甘情愿成为她的棋子，好带劲的剧本喔～。XD

男团 ASTRO 车银优与韩韶禧又再度同框引发网上热烈关注，两人出席了美国洛杉矶（LA）的「Dior Enter The Grey Zone」的开幕活动。

照片中两人华丽的五官＆造型吸引了全场的目光，象牙色整套西装与纯白色长礼服的搭配，看起来相当登对～。也有许多网友忍不住留言：「好希望他们能一起演戏」、「俊男美女同框让视力变得更好了！」、「恋人或姐弟都可以，赶快丢剧本给他们！」、「觉得好像AI，脸孔真的太非现实了」

차은우 & 한소희 투샷이라니 당장 사진을 더 내놔요 pic.twitter.com/YJPVJVu8dT — meaningless (@ash_realize) April 12, 2023

【影片】点开中间的「View」观赏



둘이 자리 바꿔서도 찍었나뵤 차은우 한소희 무한제공 pic.twitter.com/atRak1ZVl5 — 토리 (@cew_story) April 12, 2023

上一次两人为了 kakaopage 人气网漫《恶女是悬丝木偶》的宣传真人化影片，已经引发相当热烈的话题度，这一次再度同框出席活动的模样，让大众更想要看到两人在戏剧上的合作了。会等到这一天的来临吗？



▼《恶女是悬丝木偶》片段分享：



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