《PEAK TIME》23點大國男兒確定下車！Karam私生活遭非議，官方宣布從二次合汰式便不參與

《Peak Time》因cover東方神起〈Mirotic〉爆紅的其中一團參賽者「23點」大國男兒，由於成員中的Karam其私生活照片在網路上流傳而遭到非議，《Peak Time》官方今（7）日稍早發布聲明確認23點整個團體從節目下車。

《Peak Time》聲明：「經過慎重的討論，23點將從第二次合汰式（合格淘汰式）開始便不參與。23點的立場將透過第10集節目內容傳達。」



Karam私生活照片從23日在推特上被流傳，29日開始被韓國媒體注意且報導，引起韓國民眾討論。雖然有網友認為他並非未成年、沒有觸法，但仍有不少網友覺得失望、認為他抽菸或開趴已有損形象，若要繼續參與節目甚至當愛豆都不樂觀。



據悉昨（6）日《Peak Time》已錄製第二次合汰式內容，10隊會取6隊進入決賽，將展開全國巡演，節目今日才發布聲明宣告23點下車，再加上先前不斷強調「會再確認」，一些韓國媒體對於此消息也覺得錯愕，表示「突然」。就連官方投票網頁中，決賽新歌配對都還留著23點的選項供選擇。



另外，這是《Peak Time》繼24點金玄載下車之後，再有參賽者因爭議下車，但整個團體下車還是首次，無論對節目或是觀眾來說無疑是震撼彈。

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