今年愚人節有257位站姐曬了IVE張員瑛的精修圖！美到發光，這是在逃公主吧
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今年愚人節有257位站姐曬了IVE張員瑛的精修圖！美到發光，這是在逃公主吧

明星   2023年4月8日   星期六08:00   Tracy   1

（封面圖源：IG@for_everyoung10）

今年的愚人節，看看站姐們都放了誰的照片。

韓國K-POP飯圈有個不成文的規則，站姐們會在愚人節這天放別家愛豆的精修照，水平絕對不輸給自家本命P圖的技術，據說今年有257位站姐上傳了IVE人氣成員張員瑛早前在各個活動上的精修圖！

NCT羅渽民公佈的張員瑛的照片一出即封神，吊帶上衣搭配短裙，胸口部份連著公主裙一樣的褶皺設計，剛好落在胳膊處，裙子自帶清新和仙氣，張員瑛好似一位甜美的公主！

在TXT然竣、秀彬等人的站姐的鏡頭下，張員瑛也似洋娃娃一般精緻。

除了好看的五官外，張員瑛的皮膚也白皙又滑嫩，這是什麼神仙顏值和絕美身材，別家站姐完全拍出了她的美！

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  • Waiyin Luk
    1小時前
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