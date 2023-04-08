今年愚人節有257位站姐曬了IVE張員瑛的精修圖！美到發光，這是在逃公主吧

今年的愚人節，看看站姐們都放了誰的照片。

韓國K-POP飯圈有個不成文的規則，站姐們會在愚人節這天放別家愛豆的精修照，水平絕對不輸給自家本命P圖的技術，據說今年有257位站姐上傳了IVE人氣成員張員瑛早前在各個活動上的精修圖！

NCT羅渽民公佈的張員瑛的照片一出即封神，吊帶上衣搭配短裙，胸口部份連著公主裙一樣的褶皺設計，剛好落在胳膊處，裙子自帶清新和仙氣，張員瑛好似一位甜美的公主！



NCT 재민 홈마가 찍은 아이브 장원영 pic.twitter.com/EHv42rRwQd — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 2, 2023

在TXT然竣、秀彬等人的站姐的鏡頭下，張員瑛也似洋娃娃一般精緻。



투바투 연준 범규 수빈 홈마가 찍은 장원영 pic.twitter.com/SwKyZPQpFq — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) March 31, 2023

除了好看的五官外，張員瑛的皮膚也白皙又滑嫩，這是什麼神仙顏值和絕美身材，別家站姐完全拍出了她的美！



만우절의 축복 미쳤노라

장원영 얼굴의축복이끝이없노라. pic.twitter.com/EqvjTGwGoo — I AM 깍이 (@kimkolkak) April 2, 2023

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