《PEAK TIME》23点大国男儿下车观众抱屈，未参赛队长Mika发声「这狠毒的世界」、「加油吧我们」

《Peak Time》昨（7）日宣布化名「23点」的大国男儿（Karam、仁俊、Jay）下车，除了引发粉丝与观众不满之外，未参赛的队长Mika也替成员们发声。

‎由於Karam的私生活照片遭流出、被非议，节目昨日正式宣布23点整个团体从节目退出‎，从预计下周播出的第二次合格淘汰式就不会再出现，不过观众可於节目内容确认23点的立场。



23点下车的消息一出，马上就引发海内外粉丝与观众不满，有人认为节目太小题大作，有人质疑制作组根本没有仔细调查该事件便做出决定，也有人认为《Peak Time》当初就是靠23点cover东方神起〈咒文－Mirotic〉而红，无法接受节目现在要将之弃若敝屣。官方IG昨日发布的两则赛事讯息，皆涌入百则留言为23点抱屈。



而当初热烈讨论Karam私生活事件的Theqoo论坛，亦有网友发文讨论23点下车一事，有人觉得「不到下车的地步」，也有人觉得「下车是对的」，支持下车的网友认为23点形象已损，或表示他们处境太尴尬不如下车，另外也有网友觉得另外两个成员很无辜。



从事件发生到下车，23点三位成员都未在任何SNS发声，倒是原团体大国男儿的队长Mika，昨晚在IG发布了一则限时动态「真是心狠手辣的世界啊／从今天开始不要再招惹孩子了」，不过不到一小时就删除，随后改发「虽然因个人原因下车了／但这是什么意思懂得人应该懂／加油吧我们」。Mika虽因个人规划未与Karam、仁俊与Jay一同参赛，但从他发布的内容显见他仍与成员们站在同一边，言语中表达了对23点的心疼。



大国男儿共有五名成员Mika、Karam、炫敏、仁俊与Jay，即便近6年未公开合体活动，但私下感情相当好，经常为彼此个人活动应援。炫敏同样因个人规划而未参加《Peak Time》，但曾发布限时动态替23点拉票。在23点「一鸣惊人」之后，网路上曾引发讨论「三人都不是主唱」，听过主唱Mika或领唱炫敏的歌声后，网友才讶异大国男儿卧虎藏龙、一个唱得比一个好，只可惜大国男儿回归舞台大放异彩的机会，将随著从《Peak Time》下车暂时喊卡。



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