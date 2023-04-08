電影《魯蛇大翻身》宛如真實版《灌籃高手》轟動全韓！觀眾滿意度高達97%！RM、安孝燮、李聖經、車勝元等現身支持！

年度熱血感動鉅獻《魯蛇大翻身》，改編自2012年韓國全國高中籃球大賽中，釜山中央高中籃球隊的真實故事！當時被視為最弱隊伍的中央高中，在無任何一名替補選手的情況下，竟獲得全國亞軍，此隊伍的教練和球員們的故事因此被稱為「真實版《灌籃高手》」轟動全韓！《犯罪都市》製作團隊當年看到釜山中央高中籃球隊相關新聞報導後，認為這比他們所製作過的任何電影還更戲劇化，因此籌備了十多年，將此真實故事搬上大銀幕！

《魯蛇大翻身》於4月5日在韓國上映後，榮登新片票房冠軍，CGV電影院觀眾滿意度更來到97%，口碑沸騰中！在事前的VIP試映會，防彈少年團成員RM、演員車勝元、千玗嬉、李聖經、安孝燮等人都現身支持本作，讓現場星光熠熠！《魯蛇大翻身》由《超”人”氣動物園》安宰弘、《愛的迫降》李信盈（韓方已正名：網譯：李新英）、鄭珍雲、《戀慕》金澤、《偶然發現的一天》鄭乾柱、《我們的藍調時光》金慜、《殭屍校園》安祗皞等實力派演員參演！







《魯蛇大翻身》故事敘述籃球選手出身的公益勤務要員陽鉉（安宰弘飾），被提拔為瀕臨解散危機的釜山中央高中籃球隊的新教練，他想起自己高中時曾成為MVP的回憶，決心讓這支球隊起死回生。陽鉉集結了曾備受矚目卻陷入低潮的天才選手基範（李信盈飾）；因負傷而放棄夢想的全能小前鋒奎赫（鄭珍雲飾）；只擁有絕佳彈跳力的前足球選手順圭（金澤飾）；只有街頭籃球經驗的剛浩（鄭乾柱飾）；有7年籃球經歷的板凳球員宰允（金慜飾）；滿腔熱血、自稱是麥可喬丹的振昱（安祗皞飾）這6名選手，終於在2012年全國高中籃球大賽中締造奇蹟！年度青春熱血巨作《魯蛇大翻身》4月28日在臺上映！



安宰弘在電影《超”人”氣動物園》、電視劇《浪漫的體質》、《三流之路》及《請回答1988》中，以一見如故的親切魅力和變幻莫測的存在感擄獲大家的心！這次安宰弘以電影《魯蛇大翻身》再創自己的人生角色，為了更接近「姜教授」這個角色，只花一週就胖了10公斤！安宰弘還自豪地說：「導演當時看到我增重後的模樣笑得很開心，當我聽到導演說我看起來很棒時，心情變得非常好！」



此外，安宰弘對於「姜教練」的髮型、隨身用品也費盡苦心，還分析了當時比賽的影片、訪談、新聞報導等資料，完美複製教練的眼神和動作，對於每項細節都毫不馬虎，他說：「我看了30GB大的所有比賽的影片，想將教練的表情與心境融入到電影中。」而安宰弘和姜教練本人的相似程度還讓他被誤認成是姜教練本人，他笑說：「其中一位球員本人的母親曾來過拍攝現場，當時我的外型幾乎和教練本人一模一樣，讓球員母親嚇了一大跳！」年度青春熱血巨作《魯蛇大翻身》4月28日在臺上映！



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