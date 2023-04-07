《BOYS PLANET》第三輪生存排名先公開：朴瀚彬11位，離出道位再進一步！

《Boys Planet》第三輪生存取18名進入決賽，稍早透過了Mnet YouTube直播公開了部分生存名單。

此次生存名單由最新星級導師全昭彌公布，按照慣例依第三輪表演組別一一公布生存者。搶先公開給予觀眾的是〈Switch〉與〈En Garde〉組，12人除了前9準出道位與第18位末位生存者之外，7人順利生存，其中1人為〈Switch〉朴瀚彬，朴瀚彬第11位。



朴瀚彬從初登場到主題曲測試，星級一直是四星，在第三輪競賽途中主動退出超額的原隊伍改到〈Switch〉，擔任Killing Part拿下該隊最高分獲得福利分數。朴瀚彬從第一輪22位、第二輪13位，如今再進一步到11位，離出道位越來越近。（全昭彌表示很欣賞他在舞台上的表情展現，讓他多擺幾個Pose）



完整的第三輪生存排名要等下週播出才會揭曉，28名僅取18名，不僅練習生本人，許多觀眾也替自己喜愛的練習生緊張、擔心。

另外，昨（6）日播出的第三輪賽果，由台灣練習生陳冠叡在內的〈Over Me〉拿下全場最高總分，他們獲得了Mnet音樂節目《M Countdown》表演機會，還要舉辦粉絲見面會。

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