《PEAK TIME》23点大国男儿确定下车！Karam私生活遭非议，官方宣布从二次合汰式便不参与

《Peak Time》因cover东方神起〈Mirotic〉爆红的其中一团参赛者「23点」大国男儿，由於成员中的Karam其私生活照片在网路上流传而遭到非议，《Peak Time》官方今（7）日稍早发布声明确认23点整个团体从节目下车。

《Peak Time》声明：「经过慎重的讨论，23点将从第二次合汰式（合格淘汰式）开始便不参与。23点的立场将透过第10集节目内容传达。」



Karam私生活照片从23日在推特上被流传，29日开始被韩国媒体注意且报导，引起韩国民众讨论。虽然有网友认为他并非未成年、没有触法，但仍有不少网友觉得失望、认为他抽菸或开趴已有损形象，若要继续参与节目甚至当爱豆都不乐观。



据悉昨（6）日《Peak Time》已录制第二次合汰式内容，10队会取6队进入决赛，将展开全国巡演，节目今日才发布声明宣告23点下车，再加上先前不断强调「会再确认」，一些韩国媒体对於此消息也觉得错愕，表示「突然」。就连官方投票网页中，决赛新歌配对都还留著23点的选项供选择。



另外，这是《Peak Time》继24点金玄载下车之后，再有参赛者因争议下车，但整个团体下车还是首次，无论对节目或是观众来说无疑是震撼弹。

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