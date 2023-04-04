真的太爆笑！李到晛出演《RM》曾大喊「我的女友是世燦哥的女友」又被翻出，各種梗在網路瘋傳 XD

在愚人節當天，D社（Dispatch）爆料《黑暗榮耀》兩位主演李到晛與林智妍戀愛中，隨後兩人也承認正在戀愛中。

而李到晛在2020年出演《Running Man》（EP.499）的片段，又再次引發討論。這個遊戲是第一個人用製作組給的關鍵詞造句，下一位選手得用結尾的詞造新的劇。收到「喜歡」關鍵詞的盧士燕說：「喜歡是愛情。」接著梁世燦說：「愛情是我的女朋友。」一說出來就引發現場大混亂。



結果...重新開始後，李到晛又高喊「我的女朋友是世燦哥的女朋友」以狗血劇情展開遊戲，梁世燦憤怒的說：「你說什麼呢！你在幹什麼？」驚慌失措的李到晛一直道歉，梁世燦又問：「你什麼情況？你倆瞞著我聯絡嗎？」讓所有人大爆笑，李到晛真的超有梗超好笑，之後還說了曹世鎬是石頭 XD



這個節目片段在兩人認愛後又在推特瘋傳，甚至還有網友在推特開玩笑說：「嚴格來說，（林智妍）是梁世燦的女朋友。」這讓其他人紛紛表示「《妻子的誘惑》BGM在耳邊響起了」、「我要再去重看這一集了」、「這個梗真的太好笑」、「我當時看的時候笑翻了」、「藝率再增加一個爸爸」、「梁世燦是最大贏家」等等。

Technically, she is Yang Sechan's girlfriend too.



Iykyk. https://t.co/9dR7Xq3Zcw — Wana (@wansyazwanaa) April 1, 2023

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