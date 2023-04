真的太爆笑！李到晛出演《RM》曾大喊「我的女友是世燦哥的女友」又被翻出，各種梗在網路瘋傳 XD

在愚人節當天,D社(Dispatch)爆料《黑暗榮耀》兩位主演李到晛與林智妍戀愛中,隨後兩人也承認正在戀愛中。

而李到晛在2020年出演《Running Man》(EP.499)的片段,又再次引發討論。這個遊戲是第一個人用製作組給的關鍵詞造句,下一位選手得用結尾的詞造新的劇。收到「喜歡」關鍵詞的盧士燕說:「喜歡是愛情。」接著梁世燦說:「愛情是我的女朋友。」一說出來就引發現場大混亂。



結果...重新開始後,李到晛又高喊「我的女朋友是世燦哥的女朋友」以狗血劇情展開遊戲,梁世燦憤怒的說:「你說什麼呢!你在幹什麼?」驚慌失措的李到晛一直道歉,梁世燦又問:「你什麼情況?你倆瞞著我聯絡嗎?」讓所有人大爆笑,李到晛真的超有梗超好笑,之後還說了曹世鎬是石頭 XD



這個節目片段在兩人認愛後又在推特瘋傳,甚至還有網友在推特開玩笑說:「嚴格來說,(林智妍)是梁世燦的女朋友。」這讓其他人紛紛表示「《妻子的誘惑》BGM在耳邊響起了」、「我要再去重看這一集了」、「這個梗真的太好笑」、「我當時看的時候笑翻了」、「藝率再增加一個爸爸」、「梁世燦是最大贏家」等等。

Technically, she is Yang Sechan's girlfriend too.



Iykyk. https://t.co/9dR7Xq3Zcw