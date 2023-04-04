「Good！免除兵役了」Ravi 通過暈厥演技被診斷爲癲癇症，韓網友：「給個最佳男主角獎吧」

3日，《東亞日報》（동아일보）報道稱，國民力量全珠惠議員室從法務部接到的公訴狀指出 Ravi（金元植）逃兵的行為。

與 Ravi 一起擔任經紀公司共同代表B某在2021年2月認識兵役仲介A某，同年3月簽訂5000萬韓幣的合約，並得到「虛假癲癇的劇本」。之後 Ravi 參考劇本假裝突然暈倒，還打了119，根據A某的指示拒絕在急診室住院治療，反而是預約神經科門診。隔天再次到醫院的 Ravi 向醫生說明虛假症狀後，還安排腦電波檢查等日程。

但是主治醫生表示：「檢查結果身體無特別的異常症狀。」並做出不需要另外治療或處方的診斷。但B某對醫生主張：「如果再次出現症狀的 Ravi 精神上會很累，音樂生活也結束了。」指示一定要拿處方。



對此，Ravi 到2021年6月爲止一直在接受藥物處方治療，最終成功獲得包含癲癇相關診斷的兵務用診斷書。聽到這個消息的A某還發了簡訊給B某：「Good！可以免除兵役了！」據調查， Ravi 只有在體檢前一天晚上和當天早上服用癲癇治療藥，便被判定為社會服務要員服役對象4級補充役。



這也在韓網引起軒然大波，韓網友：「哇嗚 青龍電影節有望獲得最佳男主角獎」、「太醜陋了！直接去一趟吧，幹什麼呢」、「19年前沒有的癲癇從21年開始出現..不會奇怪嗎」、「以後別出來了」、「因爲惡意利用，只會傷害真正生病的人」、「毀掉你的職業生涯和未來，真是了不起」、「給個最佳男主角獎吧」等等。



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