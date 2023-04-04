真的太爆笑！李到晛出演《RM》曾大喊「我的女友是世灿哥的女友」又被翻出，各种梗在网路疯传 XD

在愚人节当天，D社（Dispatch）爆料《黑暗荣耀》两位主演李到晛与林智妍恋爱中，随后两人也承认正在恋爱中。

而李到晛在2020年出演《Running Man》（EP.499）的片段，又再次引发讨论。这个游戏是第一个人用制作组给的关键词造句，下一位选手得用结尾的词造新的剧。收到「喜欢」关键词的卢士燕说：「喜欢是爱情。」接著梁世灿说：「爱情是我的女朋友。」一说出来就引发现场大混乱。



结果...重新开始后，李到晛又高喊「我的女朋友是世灿哥的女朋友」以狗血剧情展开游戏，梁世灿愤怒的说：「你说什么呢！你在干什么？」惊慌失措的李到晛一直道歉，梁世灿又问：「你什么情况？你俩瞒著我联络吗？」让所有人大爆笑，李到晛真的超有梗超好笑，之后还说了曹世镐是石头 XD



这个节目片段在两人认爱后又在推特疯传，甚至还有网友在推特开玩笑说：「严格来说，（林智妍）是梁世灿的女朋友。」这让其他人纷纷表示「《妻子的诱惑》BGM在耳边响起了」、「我要再去重看这一集了」、「这个梗真的太好笑」、「我当时看的时候笑翻了」、「艺率再增加一个爸爸」、「梁世灿是最大赢家」等等。

Technically, she is Yang Sechan's girlfriend too.



Iykyk. https://t.co/9dR7Xq3Zcw — Wana (@wansyazwanaa) April 1, 2023

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