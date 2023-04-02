來聽《PEAK TIME》兼差男團VANNER大相逕庭的兩首歌曲：魔性〈Form〉vs清爽〈Rollin〉

《PEAK TIME》參賽者11點VANNER號稱「官方兼差男團」，因為成員們都是靠著打工兼差支撐自己的愛豆活動與夢想，而這不僅感動評審也感動無數觀眾，讓他們成為《PEAK TIME》最有人氣的團體。

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曾剪輯過Brave Girls出演《慰問列車》勞軍的影片使得Brave Girls爆紅、〈Rollin'〉出逆襲神話的YouTube頻道「VIDITOR」，近期也剪輯了VANNER的兩首歌曲，一首名字相仿叫〈Rollin〉，一首則是〈Form〉。

我們先聊聊〈Form〉，因為〈Form〉是VANNER較早發行的歌曲，2020年發行，而且VIDITOR剪輯的〈Form〉短影片已逼近350萬觀看次數！是該頻道前幾名熱門的短影片！讀者們不妨先點開聽聽〈Form〉是怎麼樣的歌曲……



「卡加──掐趴碰──拿，迷你麻你謀──」〈Form〉走惡童風，或說硬漢風格更為適合，開頭Gon的歌聲就讓人衝擊，一字字極具Power的「碰」（Form），還有他咬唇撫摸頭髮的邪魅動作，馬上讓人留下深刻印象！Ahxian特殊的低沉音色唱起Rap也增添這首歌的強硬，泰煥與慧成的美聲則是呈現高冷感。

VIDITOR剪輯影片中的網友留言「聽導入的部分就中毒了」、「Form瘋了」、「小公司的奇蹟卡加（前進）」、「聲音和外貌都很強肌肉又發達，如果像MOSTA X或2PM發展成野獸豆肯定很厲害」、「有BLOCK B的感覺」、「歌曲好聽造型也好看，實力更是好了，支持者卻不多……」其中還有不少網友歪樓把Gon喊成李伊庚或申成祿，大概是因為長相神似吧XD。



你以為VANNER會繼續走這種路線嗎？並沒有。大概一年後，去年2月他們推出了曲風大相逕庭的歌曲〈Rollin〉。VANNER的〈Rollin〉和Brave Girls〈Rollin'〉一樣是走夏日清爽路線，MV可以看見5個成員穿著粉嫩顏色的套裝跳著輕快的舞，完全顛覆了〈Form〉裡的形象！可以說是大野狼變小綿羊！



讓我們看看網友怎麼說，「最近中小型公司的歌曲品質比大公司還高」、「這樣看，世上所有Rollin都是真理嗎？」、「為什麼大家長得又帥又可愛……為什麼還不紅……」、「這團愛豆不紅就有問題了」，還有許許多多感嘆VANNER實力好卻際遇不佳的留言。



有意思的是，VIDITOR其實7個月前就剪輯過了VANNER的〈Rollin〉，但沒有掀起討論度也沒有讓VANNER如Brave Girls爆紅，7個月後VANNER倒是靠著《PEAK TIME》展現實力而翻紅了。



VANNER目前在《PEAK TIME》參賽，除了首次表演的生存舞台走清爽路線外，一到三回合走的都是性感路線，和上述兩首他們自己的歌又不一樣了，能消化的風格相當多樣，不知道你喜歡什麼樣子的VANNER呢？VANNER正在爭奪前六名闖進決賽展開巡迴演唱，《PEAK TIME》第三回合舞台就在下週播出。



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