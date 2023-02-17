《Peak Time》令兩位評審哭泣、全票通過的選手！VANNER全員兼職支撐夢想、凌晨排練舞台超讚，宋旻浩哽咽：「謝謝讓我們審視自己」

JTBC偶像生存節目《Peak Time》最新一集裡，VANNER全員一邊兼職一邊在凌晨擠出時間排舞、只為獲得一次曝光機會，優秀表現和熱烈初心讓宋旻浩和Ryan都忍不住淚目。

《Peak Time》是韓國首次以「團隊賽」展開的全球偶像選秀節目，重新賦予已經出道卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會，上演激烈的「男團生存戰」。 首集播出的「生存回合」環節，只要8位評審中有4人按燈即可進入第一回合展開正式競演。



參賽團之一是出道3年的5人男團VANNER，出身小公司、職員僅有代表和團體成員共6人，隊長泰煥還要兼任公司行政事務，而為了養活自己，必須透過當外送員、在辣炒年糕店和咖啡廳工作賺取生活費，甚至連公司代表都兼差駕代。 成員們常因沒有收入而思考是否要放棄舞台，但終究希望透過節目奮力一搏，因此利用下班後的淩晨時段練習，讓在場評審聽了既敬佩又心酸。



令人驚豔的是，VANNER以隊名「11點」演唱人氣男團SEVENTEEN《Adore U》時，全開麥的演唱功力與專業精湛的舞蹈讓眾人驚呼不斷，就連其他參賽者都不約而同起身鼓掌叫好，8位評審更是全員按燈通過，令5位成員在台上哭成一團。



評審Ryan S. Jhun講評時哽咽道：「能感受到他們的真心...... 好希望他們說的不是真的啊。 我也曾在那種環境努力，你們真的很棒。」 WINNER宋旻浩也忍不住拭淚，聲音顫抖地說：「你們各自都在工作，單純因為珍惜舞台而去努力，令人非常感動。 我本來想排除情感冷靜欣賞，但你們太棒了，謝謝你們讓我們回頭審視自己。」



節目播出後觀眾紛紛留言稱讚：「邊打工邊練習表演還這麼好，希望這團大發！」、「邊唱邊跳還超穩，真的嚇到我了！」、「第一次看到參賽團把SEVENTEEN的歌表演得這麼好」、「為什麼我哭了？」 還有人提到成員慧成曾因送粉絲親手種的地瓜而登上Theqoo熱門，讓人好感倍增。



《Peak Time》由韓國去年收視冠軍節目《Sing Again—無名歌手戰》團隊打造，邀請李昇基主持，評審陣容包括Jay Park朴載範、Super Junior圭賢、WINNER宋旻浩、少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、SM娛樂表演總監沈在元、音樂製作人Ryan S. Jhun（萊恩. 俊）。 23組參賽男團有的是剛出道知名度不高的新秀、有的是想要大躍進的現役男團，還有的因為入伍或與經紀公司合約問題中止活動，節目根據活動情況分成「新人部門」、「推進器部門」及「暫停活動部門」， 只要進入前六強就有巡迴演唱會的機會，最終冠軍團體將獲得3億韓元（約台幣707萬元）獎金，以及發行專輯與全球發表會的獎勵。

▽最後來欣賞VANNER表演《Adore U》的舞台完整版（無評審鏡頭），期待他們接下來的表現啊！《Peak Time》LINE TV 2月16日起每週四早上10點獨家跟播，前三集免費看，詳情可上LINE TV官網及APP查閱~



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