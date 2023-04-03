《請回答1988》VS《黑暗榮耀》哪一組劇外認愛的CP讓你衝擊更大呢？惠利&柳俊烈VS李到晛&林智妍

你也一眼就看懂這張圖的奧妙嗎？上週末的認愛新聞，是不是讓你很意外呢？來看看這幾對CP的故事吧！

還記得當年追 tvN《請回答1988》時，女主德善（惠利 飾）夾在兩男之間，是配金正煥（柳俊烈 飾）還是崔澤（朴寶劍 飾）吵得非常兇！最終，2016年1月16日完結的老公是崔澤。



但！是！2017年8月16日，在現實生活中認愛柳俊烈！！！讓一票追劇時希望德善配正煥的劇迷們，都相當開心並獻上祝福。如今兩人依舊穩定交往中。



而就在2023年的4月1日愚人節當天，D社報導了 Netflix《黑暗榮耀》中的男主角李到晛（飾演朱如炡），與反派惡女林智妍（飾演朴涎鎮）正在戀愛，隨後經紀公司也互相承認兩人確實帶著好感交往中，雙雙認愛讓大家相當吃驚。

愚人節也出情侶！D社爆《黑暗榮耀》李到晛&林智妍戀愛中‎

不是愚人節玩笑！李到晛&林智妍說法一致雙雙認愛♥

有網友開玩笑說「黑暗榮耀外傳，文同珢（宋慧喬 飾）復仇失敗」、「涎鎮真夠狠，連同珢的小男友都要搶」、「愚人節發稿，我到底該不該信」、「原來真的是女人不壞，男人不愛」、「睿帥又多一個爸爸了」、「這什麼反轉劇情啊」



看來，我只好重溫宋慧喬跟朴寶劍主演的 tvN 韓劇《男朋友》了，酒店霸氣 CEO 與陽光小奶狗職員的配對，實在是太合我胃口啦～！XD



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