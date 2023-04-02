来听《PEAK TIME》兼差男团VANNER大相迳庭的两首歌曲：魔性〈Form〉vs清爽〈Rollin〉

《PEAK TIME》参赛者11点VANNER号称「官方兼差男团」，因为成员们都是靠著打工兼差支撑自己的爱豆活动与梦想，而这不仅感动评审也感动无数观众，让他们成为《PEAK TIME》最有人气的团体。

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曾剪辑过Brave Girls出演《慰问列车》劳军的影片使得Brave Girls爆红、〈Rollin'〉出逆袭神话的YouTube频道「VIDITOR」，近期也剪辑了VANNER的两首歌曲，一首名字相仿叫〈Rollin〉，一首则是〈Form〉。

我们先聊聊〈Form〉，因为〈Form〉是VANNER较早发行的歌曲，2020年发行，而且VIDITOR剪辑的〈Form〉短影片已逼近350万观看次数！是该频道前几名热门的短影片！读者们不妨先点开听听〈Form〉是怎么样的歌曲……



「卡加――掐趴碰――拿，迷你麻你谋――」〈Form〉走恶童风，或说硬汉风格更为适合，开头Gon的歌声就让人冲击，一字字极具Power的「碰」（Form），还有他咬唇抚摸头发的邪魅动作，马上让人留下深刻印象！Ahxian特殊的低沉音色唱起Rap也增添这首歌的强硬，泰焕与慧成的美声则是呈现高冷感。

VIDITOR剪辑影片中的网友留言「听导入的部分就中毒了」、「Form疯了」、「小公司的奇迹卡加（前进）」、「声音和外貌都很强肌肉又发达，如果像MOSTA X或2PM发展成野兽豆肯定很厉害」、「有BLOCK B的感觉」、「歌曲好听造型也好看，实力更是好了，支持者却不多……」其中还有不少网友歪楼把Gon喊成李伊庚或申成禄，大概是因为长相神似吧XD。



你以为VANNER会继续走这种路线吗？并没有。大概一年后，去年2月他们推出了曲风大相迳庭的歌曲〈Rollin〉。VANNER的〈Rollin〉和Brave Girls〈Rollin'〉一样是走夏日清爽路线，MV可以看见5个成员穿著粉嫩颜色的套装跳著轻快的舞，完全颠覆了〈Form〉里的形象！可以说是大野狼变小绵羊！



让我们看看网友怎么说，「最近中小型公司的歌曲品质比大公司还高」、「这样看，世上所有Rollin都是真理吗？」、「为什么大家长得又帅又可爱……为什么还不红……」、「这团爱豆不红就有问题了」，还有许许多多感叹VANNER实力好却际遇不佳的留言。



有意思的是，VIDITOR其实7个月前就剪辑过了VANNER的〈Rollin〉，但没有掀起讨论度也没有让VANNER如Brave Girls爆红，7个月后VANNER倒是靠著《PEAK TIME》展现实力而翻红了。



VANNER目前在《PEAK TIME》参赛，除了首次表演的生存舞台走清爽路线外，一到三回合走的都是性感路线，和上述两首他们自己的歌又不一样了，能消化的风格相当多样，不知道你喜欢什么样子的VANNER呢？VANNER正在争夺前六名闯进决赛展开巡回演唱，《PEAK TIME》第三回合舞台就在下周播出。



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