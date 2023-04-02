劉在錫《玩什麼好呢》推新團再獲成功！ONE TOP勞軍比女團還夯，與珠珠Secret確定「GO」

《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）「促銷經理人計畫」（清倉娛樂計畫）已推出一個多月，昨（1）日播出的EP.179，珠珠Secret與ONE TOP除了做最後舞台表演之外，節目後續也公開了兩個團體的存活與否。

「促銷經理人」是「JS」劉在錫推出的娛樂公司，顧名思義即「清倉」，把3年前沒完成的TEEN TOP〈To You〉舞蹈Cover完成，也特地打造女團「珠珠Secret」把自己收藏的愛歌〈Lonely Night〉完成並發行。



昨日播出的《玩什麼好呢》EP.179，促銷經理人計畫告個段落，珠珠Secret（李美珠、朴真珠）與ONE TOP（JS劉在錫、HAHA、黃光熙、曹世鎬、柳炳宰，李伊庚、梁世炯）來到著名的勞軍音樂節目《慰問列車》展開最後一次舞台，而其實也是ONE TOP首個舞台。珠珠Secret才出道沒多久卻受到底下軍人大力支持，ONE TOP更是！伴隨著ONE TOP登場的尖叫聲與活力可是比珠珠Secret登場還誇張，甚至可能是本集《慰問列車》之首，彷彿看見了‎Brave Girls勞軍名場面‎！



接近尾聲離別時刻來臨，節目氣氛變得傷感，留下的是ONE TOP成員對JS的感謝，JS也感謝成員們。幸好觀眾投票結果，珠珠Secret與ONE TOP要「GO」，繼續走下去！JS已承諾若受半數觀眾支持，珠珠Secret與ONE TOP會再次活動，尤其ONE TOP會出新歌！



劉在錫透過《玩什麼好呢》已推出過退貨遠征隊、SSAK3、MSG Wannabe、WSG Wannabe……等團體，此次珠珠Secret與ONE TOP也再次帶動話題獲得成功，珠珠Secret音源同樣榜上有名，就希望未來ONE TOP新歌也能成功！

▼珠珠Secret與ONE TOP出演《慰問列車》片段



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