【Showcase圖輯】Billlie時隔7個月攜迷你四輯《the Billage of perception: chapter three》回歸

Billlie由SIYOON、SHEON、TSUKI、MOON SUA(文秀雅)、HARAM、SUHYEON與HARUNA 7位成員組成,時隔7個月帶來迷你四輯《the Billage of perception: chapter three》,主打歌〈EUNOIA〉MV已公開,歌名為希臘語,寓意「美麗又珍貴的想法」,欲帶出每個人都有兩面性、為了成為真正的自己必須認識且接受另個自己。

除了〈EUNOIA〉,還有〈enchanted night ~ 白夜〉、〈lionheart (the real me)〉、〈various and precious (moment of inertia)〉、〈extra-ordinary〉與〈nevertheless〉5首歌曲,其中〈various and precious (moment of inertia)〉是獻給粉絲Belllie've的粉絲頌,全體成員都參與了作詞。



Billlie下午於首爾麻浦區Mecenatpolis Mall之Shinhan pLay Square Live Hall舉行了Showcase,相關圖輯如下:



