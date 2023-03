【Showcase图辑】Billlie时隔7个月携迷你四辑《the Billage of perception: chapter three》回归

女团Billlie今(28)日发行迷你4辑《the Billage of perception: chapter three》,举行Showcase之外,音源已於傍晚公开。

Billlie由SIYOON、SHEON、TSUKI、MOON SUA(文秀雅)、HARAM、SUHYEON与HARUNA 7位成员组成,时隔7个月带来迷你四辑《the Billage of perception: chapter three》,主打歌〈EUNOIA〉MV已公开,歌名为希腊语,寓意「美丽又珍贵的想法」,欲带出每个人都有两面性、为了成为真正的自己必须认识且接受另个自己。

▼〈EUNOIA〉MV



除了〈EUNOIA〉,还有〈enchanted night ~ 白夜〉、〈lionheart (the real me)〉、〈various and precious (moment of inertia)〉、〈extra-ordinary〉与〈nevertheless〉5首歌曲,其中〈various and precious (moment of inertia)〉是献给粉丝Belllie've的粉丝颂,全体成员都参与了作词。



Billlie下午於首尔麻浦区Mecenatpolis Mall之Shinhan pLay Square Live Hall举行了Showcase,相关图辑如下:



