全智賢和姜棟元如果合作的話很有可能無法入戲：滿腦子全是他XD

這一對同框的話，對觀眾來說完全就是視覺盛宴。

28日，韓媒報導稱全智賢和姜棟元有望合作諜戰羅曼史題材的新劇《北極星》，對此全智賢所屬經紀公司回應稱「確實接到了提案，正在積極商討中」。 消息一出即刻在民眾之間引爆火熱反響，韓流頂級男神、女神的合作，放在任何一部作品中都是相當炸裂的！



於此同時一則關於全智賢的舊聞也引起了民眾的關注，她看到姜棟元真人之後的「觀後感」引得大家哈哈大笑。 2016年MBC《SECTION TV演藝通信》介紹了全智賢的電影《暗殺》，全智賢向觀眾們講述了拍攝她與日軍對抗時的趣事，提到「那天姜棟元剛好來劇組探班，讓我根本無法集中精力拍攝，這場戲非常重要，但我的腦子裡全是姜棟元。」哈哈哈哈哈，原來女神全智賢也會震驚於姜棟元的帥氣，這麼帥的男生在旁邊看著她演戲，難怪女神都無法好好拍戲了！！



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姜棟元和全智賢的「緣分」不止於此。 全智賢拍攝《藍色大海的傳說》時，有一場戲就是身為美人魚的全智賢看到畫面裡的姜棟元之後被迷得神魂顛倒，還把筆記本電腦抱在懷裡，想要把姜棟元「召喚」出來。



迄今為止尚未演過對手戲的全智賢和姜棟元，不知道女神真的和看姜棟元合作的話，到時候還能不能好好演戲了。

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