《劉Quiz》專訪《黑暗榮耀》李到晛談及與宋慧喬和IU的對戲感想，連林秀晶也對他的演技讚譽有嘉！

李到晛從《德魯納酒店》IU、《回到18歲》金荷娜、《憂鬱症》林秀晶到《黑暗榮耀》宋慧喬，完全就是「姐姐女神收割機」了。

tvN 熱門深度訪談節目《劉Quiz on the Block》（You Quiz on the Block）這次專訪邀請到了《黑暗榮耀》的大勢演員李到晛，劉在錫表示從很早之前就一直在邀請他上節目，但他真的太忙了喬不出時間！稱讚他目前成為了20代男演員中被作品邀請的一順位（TOP等級），想必收到了很多劇本邀約吧？李到晛回覆確實收到了很多。



訪談的過程中聊到了非常多關於他自己的小故事，也提及了他合作過的對手戲中，對於宋慧喬以及IU有什麼感想。



Ｑ：和宋慧喬對戲的感覺如何？（2022年底-2023年《黑暗榮耀》）

Ａ：總是想著絕對不能搞砸慧喬姐姐（努那）和金銀淑作家的作品，但比起我過多的擔心，其實跟姐姐對戲時，我根本不需要煩惱那麼多（不需要多做什麼），因為姐姐對戲都很順暢，很完美地完成每一場戲，真的是一個非常了不起的人。



Ｑ：聽說你從IU身上學到了很多？（2019年《德魯納酒店》）

Ａ：我問了姐姐（努那）關於演技的問題，當時遇到了困難，不知道該怎麼辦，擔心自己詮釋得不好，但姐姐總是說些帶給我力量的話，當中我印象最深刻的是→『你的思想準備應該是”只要在每集有一場戲成功的演繹就行”地去拍攝作品，要把心給放下（不能想太多）演技才會更加自然，也才會成為更舒適的拍攝現場』當時真的非常謝謝姐姐。



而他在2020年主演的《回到18歲》（重回18歲）則與自己年齡差17歲的金荷娜對戲，劇中金荷娜與丈夫洪大英（尹相鉉 飾）即將離婚之際，洪大英意外變回年輕的自己，也就是由李到晛詮釋，這場姐弟戀卻相當自然且令人心動，毫無違和感。



當時李到晛受訪時有提到，自己有特別去練聲線，希望自己的聲音可以成熟一點，而他演技上的進步和對自己的磨練，相信觀眾們也是有目共睹的一直在成長。



此外，2021年他與林秀晶合作《憂鬱症》時，是數學老師和數學天才的師生姐弟戀，當時林秀晶就稱讚李到晛真的非常帥氣，而且擁有超齡的演技，對戲時也感覺很有默契，讓自己可以很快地投入。



感覺李到晛私下真的非常隨和好親近，才會讓姐姐們這麼放鬆地和他相處啊～。

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