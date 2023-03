《刘Quiz》专访《黑暗荣耀》李到晛谈及与宋慧乔和IU的对戏感想，连林秀晶也对他的演技赞誉有嘉！

李到晛从《德鲁纳酒店》IU、《回到18岁》金荷娜、《忧郁症》林秀晶到《黑暗荣耀》宋慧乔,完全就是「姐姐女神收割机」了。

tvN 热门深度访谈节目《刘Quiz on the Block》(You Quiz on the Block)这次专访邀请到了《黑暗荣耀》的大势演员李到晛,刘在锡表示从很早之前就一直在邀请他上节目,但他真的太忙了乔不出时间!称赞他目前成为了20代男演员中被作品邀请的一顺位(TOP等级),想必收到了很多剧本邀约吧?李到晛回覆确实收到了很多。



访谈的过程中聊到了非常多关於他自己的小故事,也提及了他合作过的对手戏中,对於宋慧乔以及IU有什么感想。



Q:和宋慧乔对戏的感觉如何?(2022年底-2023年《黑暗荣耀》)

A:总是想著绝对不能搞砸慧乔姐姐(努那)和金银淑作家的作品,但比起我过多的担心,其实跟姐姐对戏时,我根本不需要烦恼那么多(不需要多做什么),因为姐姐对戏都很顺畅,很完美地完成每一场戏,真的是一个非常了不起的人。



Q:听说你从IU身上学到了很多?(2019年《德鲁纳酒店》)

A:我问了姐姐(努那)关於演技的问题,当时遇到了困难,不知道该怎么办,担心自己诠释得不好,但姐姐总是说些带给我力量的话,当中我印象最深刻的是→『你的思想准备应该是”只要在每集有一场戏成功的演绎就行”地去拍摄作品,要把心给放下(不能想太多)演技才会更加自然,也才会成为更舒适的拍摄现场』当时真的非常谢谢姐姐。



而他在2020年主演的《回到18岁》(重回18岁)则与自己年龄差17岁的金荷娜对戏,剧中金荷娜与丈夫洪大英(尹相铉 饰)即将离婚之际,洪大英意外变回年轻的自己,也就是由李到晛诠释,这场姐弟恋却相当自然且令人心动,毫无违和感。



当时李到晛受访时有提到,自己有特别去练声线,希望自己的声音可以成熟一点,而他演技上的进步和对自己的磨练,相信观众们也是有目共睹的一直在成长。



此外,2021年他与林秀晶合作《忧郁症》时,是数学老师和数学天才的师生姐弟恋,当时林秀晶就称赞李到晛真的非常帅气,而且拥有超龄的演技,对戏时也感觉很有默契,让自己可以很快地投入。



感觉李到晛私下真的非常随和好亲近,才会让姐姐们这么放松地和他相处啊~。

