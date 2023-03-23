韓網友曝光柳演錫無視警衛員：看我爸的眼神就像看條蟲子！經紀公司闢謠「無稽之談」

柳演錫被曝無視住處的警衛員大叔，經紀公司緊急回應。

日前，韓網上有論壇出現了柳演錫的爆料文，網民A某表示自己的父親被柳演錫無視。6、7年前A某的父親是一名住宅樓警衛員，當時他想和柳演錫搭話，於是就主動上前打招呼，但柳演錫只顧著和朋友說話，並沒有對A某的父親做出任何回應。A某稱：「按我爸的話說，他看向自己的眼神就像在看一條蟲子。」這件事情讓A某的父親倍感侮辱，最後甚至辭去了警衛工作。不僅如此，柳演錫的朋友也是同樣的態度，A某之所以爆料此事，是「希望大家知道演員讓你們看到的形象並不是他的全部」。

事關柳演錫的人品問題，相關帖子很快就在韓網上傳播開來，網友們對此有著各種看法，有人稱「如果是真的話，衝擊性太強了」，也有人表示「再等等看，到底是怎麼回事」、「至少拿出證據來吧」等。



很快柳演錫所屬經紀公司KINGKONG by STARSHIP回應的此事，稱：「毫無事實根據，我社將依法處理散發虛假消息的爆料人。」



柳演錫屬於大器晚成型的演員，30歲的才遇上代表作品《請回答1994》，正式打開知名度，隨後憑藉《機智醫生生活》1、2部獲得了廣大觀眾的喜愛，被封為「國民理想型」。他不僅擁有帥氣又高挑的外表，還是個口碑很不錯的男生，在綜藝中時常可以溫柔體貼的性格，不少合作過的演員提到他都是滿滿的讚賞，可以說是位零負評的模範好演員。

也許是因為害怕被柳演錫的經紀公司追責，爆料文下方出現了「道歉文」，筆者稱是因為看到柳演錫最近經常亮相綜藝節目，誘發了自己的嫉妒心，才編寫了所謂的曝光文，他本人根本沒見過柳演錫本人，向他致歉。

只是沒過多久，真正的爆料者A某又發表了言論，稱道歉文並非他所寫，道歉文是其他網友的造假作品，並表示：「我只寫了從爸爸那裡聽到的話，但寫著寫著心情亢奮，融入了不少情感，爸爸也不是因為柳演錫才辭職。提到罕見病是想要博取同情，再次聲明，我爸辭職不是因為柳演錫。我寫這些不是為了要錢，只是因為心裡太煩，太過鬱悶才那樣寫的，不知道放上藝人的真實姓名會把事情搞得那麼大，老師說我有點害怕，還有對不起，希望此事到此為止。」

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