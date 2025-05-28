IU 翻唱新歌〈Never Ending Story〉一推出就登頂、奪冠，橫掃韓國音源榜單！實力派魅力男星出演MV相助

歌手 IU 透過第三張翻唱專輯《花書籤 三》，再度展現出她作為「翻唱強者」的實力。熱門韓劇《篡位》&《法官大人》中存在感十足的演員許楠儁傾力相助，出演 MV。

在 27 日晚間 6 點發行的《花書籤 三》，上線僅一小時便橫掃各大主要音源榜單，反響熱烈。專輯收錄的所有歌曲皆成功進入排行榜，主打歌〈Never Ending Story〉更是在 Melon、Bugs、Genie 等音源平台上奪得第一名。



《花書籤 三》是 IU 以她獨特的感性與抒情嗓音重新詮釋經典名曲的第三張翻唱系列專輯。這不僅是繼 2017 年發行的《花書籤 二》之後，時隔約八年的回歸之作，同時也是繼 2024 年 2 月發行的第六張迷你專輯《The Winning》之後，時隔約一年三個月推出的新作品。

主打歌〈Never Ending Story〉是將搖滾樂團「復活（부활）」的經典名曲，透過 IU 獨有的感性重新詮釋的一首作品，由作曲家徐東煥擔任編曲，以細膩且唯美的聲音打造出全新版本。除此之外，專輯中還收錄了〈紅色運動鞋〉、〈10月4日〉、〈Last Scene〉（Feat. Wonstein）、〈美人〉（Feat. Balming Tiger）、〈正方形的夢〉等多首風格多樣的曲目。



透過 YouTube 公開的主打歌〈Never Ending Story〉MV 也引發熱烈關注，公開約 7 小時便突破百萬點閱率，更登上「音樂發燒影片」的高位，證明其超高話題度。這支 MV 是正式向1998年電影《八月照相館》致敬之作，由 IU 與人氣演員許楠儁共同出演，格外吸睛。導演則是曾與 IU 合作過〈Palette〉、〈夜信〉MV 的李來炅，為作品增添更多完成度。



此前，IU 曾透過《花書籤》系列中的〈秋日早晨〉、〈你的意義〉、〈夜信〉等作品，呈現跨世代共鳴的感性，深受喜愛。而《花書籤 三》同樣不損原曲的情感，同時融合 IU 專屬的感性與抒情嗓音，打造出一張完成度極高的翻唱專輯，獲得一致好評。



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