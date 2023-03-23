電視劇終於等到趙震雄！不是《信號2》而是《壞媽媽》〜將以羅美蘭的老公登場！

演員趙震雄近年來演出許多大螢幕電影作品，最近更前進綜藝節目《帳篷外面是歐洲2西班牙篇》，大家不斷敲碗他重回小螢幕，尤其等待著《信號2》的消息，不過近日終於傳出他睽違7年即將重返電視劇，不過卻是演出《壞媽媽》〜搭配羅美蘭飾演夫妻。

JTBC即將於4月26日首播的新水木電視劇《壞媽媽》，劇情描述為了孩子不得不成為壞媽媽的英順（羅美蘭飾）與因為意外事故而成為兒子的姜浩（李到晛飾），尋找著失去已久的幸福，是一部令人感動又療癒的喜劇作品。一切都必須重新歸零，才開始尋找真正的幸福，這對母子將展開什麼樣的特別故事？預告將讓觀眾們笑中帶淚。

《壞媽媽》演員陣容包含了羅美蘭、李到晛、鄭雄仁、金元海等，演技相當值得觀眾們因相信而看，加上日前更公開了將有趙震雄一起加入本劇演出，他將飾演羅美蘭的老公崔海植一角，是一位相當灑脫又純樸的養豬場老闆，與英順陷入了愛河，也將是開啟英順與姜浩這對母子尋找幸福旅程的關鍵人物。趙震雄即將從本劇第一集就成為引領劇情走向的中心，製作組還請觀眾們千萬別錯過。

JTBC《壞媽媽》預計共有14集，即將於4月26日晚間首播。

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