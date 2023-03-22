協尋Bubble那位回「嘔」的朋友！Super Junior銀赫辦生日會找粉絲，是有多記仇XDD
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協尋Bubble那位回「嘔」的朋友！Super Junior銀赫辦生日會找粉絲，是有多記仇XDD

明星   2023年3月22日   星期三12:30   草莓  

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《認識的哥哥》截圖、PANN論壇截圖）

如果有人問Super Junior銀赫的Bubble（泡泡）是什麼風格，一定有人回答是會鬥嘴、互相diss的那種，最知名的聊天內容，就是粉絲一字「嘔」了，那一字「嘔」還是K-POP粉絲之間知名的。

銀赫2021年在《認識的哥哥》提過此事，他難得對粉絲溫柔一句「寶貝」，想不到竟得到「嘔」的回覆，而根據更早流傳的Bubble截圖，銀赫當下傻眼回應：「嘔，你是誰？」而除了「嘔」之外還有更驚人的回覆，粉絲自我坦白正在拉屎XDDD。
（圖源：iQIYI@《認識的哥哥》截圖）（圖源：PANN論壇截圖，https://pann.nate.com/talk/362658483）（圖源：iQIYI@《認識的哥哥》截圖）

去年年末銀赫在《認識的哥哥》又提起「嘔」事件，胖博士（神童 飾）問銀赫2022最後一通電話想打給誰，銀赫表示非常想問那位「嘔」朋友當時為什麼那樣，胖博士馬上接通電話……
（圖源：黃viu煲劇平台@《認識的哥哥》截圖）

（並沒有）
（圖源：黃viu煲劇平台@《認識的哥哥》截圖）

今年，銀赫履行了承諾YouTube觀看次數達千萬要舉行粉絲見面會，就在3月30舉行4月4日慶生會，他還想藉慶生想找到那位「嘔」朋友，昨（21）日在官咖發布了公告要找「嘔，你是誰？」主角，請那位粉絲要附上Bubble那段文字全螢幕截圖，還有訂閱截圖佐證。

粉絲看了銀赫發布的尋人啟事都笑出來，想問：「是有多好奇對方是誰？」「是有多記仇？」不過也羨慕那位粉絲用簡單一個字就讓銀赫永生難忘，甚至還有機會和銀赫打通電話或面對面互動。

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