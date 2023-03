協尋Bubble那位回「嘔」的朋友！Super Junior銀赫辦生日會找粉絲，是有多記仇XDD

如果有人問Super Junior銀赫的Bubble(泡泡)是什麼風格,一定有人回答是會鬥嘴、互相diss的那種,最知名的聊天內容,就是粉絲一字「嘔」了,那一字「嘔」還是K-POP粉絲之間知名的。

銀赫2021年在《認識的哥哥》提過此事,他難得對粉絲溫柔一句「寶貝」,想不到竟得到「嘔」的回覆,而根據更早流傳的Bubble截圖,銀赫當下傻眼回應:「嘔,你是誰?」而除了「嘔」之外還有更驚人的回覆,粉絲自我坦白正在拉屎XDDD。



去年年末銀赫在《認識的哥哥》又提起「嘔」事件,胖博士(神童 飾)問銀赫2022最後一通電話想打給誰,銀赫表示非常想問那位「嘔」朋友當時為什麼那樣,胖博士馬上接通電話……



(並沒有)



今年,銀赫履行了承諾YouTube觀看次數達千萬要舉行粉絲見面會,就在3月30舉行4月4日慶生會,他還想藉慶生想找到那位「嘔」朋友,昨(21)日在官咖發布了公告要找「嘔,你是誰?」主角,請那位粉絲要附上Bubble那段文字全螢幕截圖,還有訂閱截圖佐證。



This is so funny hyukjae never forget



" Attention everyone!

Find the main character of Eunhyuk Bubble who became the topic of "eww Who are you?"



The protagonist of "eww "Please contact the customer service center of KWANGYACLUB"

