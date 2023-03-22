BTS SUGA節目迎來最讓主持人放鬆的超級大來賓！一起生活了13年的弟弟，坐著也要跳舞笑到顴骨飛天～

瞧瞧神秘來賓那可愛又充滿魅力的單眼皮＋愛撒嬌的奶音，感覺這一集會非常好看耶～。（feat. JIMIN）

人氣男團 BTS 防彈少年團 SUGA 的網路節目《SUCHWITA》（SU吹打）持續有著高人氣，每一次的來賓也都擁有相當高的人氣，這一次的來賓也是一說話就被認出來身份，節目組也是擋得很沒有誠意！



沒錯！下一集的來賓就是同團的成員 Jimin，三月份推出首張個人專輯《Face》，目前釋出的先行曲〈Set Me Free Pt.2〉MV已經突破3000萬觀看人次，持續攀升中。

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▼預告中，SUGA說Jimin是他節目的忠實粉絲，Jimin也回他：「（能上節目）是我的榮幸。」SUGA也相當關注弟弟的活動，對他這次的回歸侃侃而談：



沒多久就脫下了外套，字幕組則打上「從來沒有這樣放鬆的客人（主持人也感到格外放鬆）」兩人可以說是一起生活了13年，防彈少年團也出道十週年了！真的可以說是跟家人一樣，比家人還要親近的關係。



Jimin表示，防彈少年團這個組合可以說是以Rap line的三個哥哥為中心，帶領著我們向前邁進，SUGA下一秒直接反駁：「其實我們是以Vocal line為中心，Rap line只是在一旁輔助。」互相把彼此捧高高，看來這一期節目可以聽到更多關於BTS的小故事，令粉絲ARMY們相當期待！



笑聲不斷，Jimin也忍不住說了一句：哈哈哈，好想念防彈啊…。欲看更多有趣的內容記得鎖定3月27日（週一）韓國時間晚間10點的首播。



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