协寻Bubble那位回「呕」的朋友！Super Junior银赫办生日会找粉丝，是有多记仇XDD

如果有人问Super Junior银赫的Bubble（泡泡）是什么风格，一定有人回答是会斗嘴、互相diss的那种，最知名的聊天内容，就是粉丝一字「呕」了，那一字「呕」还是K-POP粉丝之间知名的。

银赫2021年在《认识的哥哥》提过此事，他难得对粉丝温柔一句「宝贝」，想不到竟得到「呕」的回覆，而根据更早流传的Bubble截图，银赫当下傻眼回应：「呕，你是谁？」而除了「呕」之外还有更惊人的回覆，粉丝自我坦白正在拉屎XDDD。



去年年末银赫在《认识的哥哥》又提起「呕」事件，胖博士（神童 饰）问银赫2022最后一通电话想打给谁，银赫表示非常想问那位「呕」朋友当时为什么那样，胖博士马上接通电话……



（并没有）



今年，银赫履行了承诺YouTube观看次数达千万要举行粉丝见面会，就在3月30举行4月4日庆生会，他还想藉庆生想找到那位「呕」朋友，昨（21）日在官咖发布了公告要找「呕，你是谁？」主角，请那位粉丝要附上Bubble那段文字全萤幕截图，还有订阅截图佐证。



This is so funny hyukjae never forget



" Attention everyone!

Find the main character of Eunhyuk Bubble who became the topic of "eww Who are you?"



The protagonist of "eww "Please contact the customer service center of KWANGYACLUB"

So she will get invited to the party pic.twitter.com/RAXpOnJxx2 — (@Eunhae0404_1510) March 21, 2023

粉丝看了银赫发布的寻人启事都笑出来，想问：「是有多好奇对方是谁？」「是有多记仇？」不过也羡慕那位粉丝用简单一个字就让银赫永生难忘，甚至还有机会和银赫打通电话或面对面互动。

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