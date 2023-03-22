协寻Bubble那位回「呕」的朋友！Super Junior银赫办生日会找粉丝，是有多记仇XDD
广告

协寻Bubble那位回「呕」的朋友！Super Junior银赫办生日会找粉丝，是有多记仇XDD

明星   2023年3月22日   星期三12:30   草莓  

（封面图源：黄viu煲剧平台@《认识的哥哥》截图、PANN论坛截图）

如果有人问Super Junior银赫的Bubble（泡泡）是什么风格，一定有人回答是会斗嘴、互相diss的那种，最知名的聊天内容，就是粉丝一字「呕」了，那一字「呕」还是K-POP粉丝之间知名的。

银赫2021年在《认识的哥哥》提过此事，他难得对粉丝温柔一句「宝贝」，想不到竟得到「呕」的回覆，而根据更早流传的Bubble截图，银赫当下傻眼回应：「呕，你是谁？」而除了「呕」之外还有更惊人的回覆，粉丝自我坦白正在拉屎XDDD。
（图源：iQIYI@《认识的哥哥》截图）（图源：PANN论坛截图，https://pann.nate.com/talk/362658483）（图源：iQIYI@《认识的哥哥》截图）

去年年末银赫在《认识的哥哥》又提起「呕」事件，胖博士（神童 饰）问银赫2022最后一通电话想打给谁，银赫表示非常想问那位「呕」朋友当时为什么那样，胖博士马上接通电话……
（图源：黄viu煲剧平台@《认识的哥哥》截图）

（并没有）
（图源：黄viu煲剧平台@《认识的哥哥》截图）

今年，银赫履行了承诺YouTube观看次数达千万要举行粉丝见面会，就在3月30举行4月4日庆生会，他还想藉庆生想找到那位「呕」朋友，昨（21）日在官咖发布了公告要找「呕，你是谁？」主角，请那位粉丝要附上Bubble那段文字全萤幕截图，还有订阅截图佐证。

粉丝看了银赫发布的寻人启事都笑出来，想问：「是有多好奇对方是谁？」「是有多记仇？」不过也羡慕那位粉丝用简单一个字就让银赫永生难忘，甚至还有机会和银赫打通电话或面对面互动。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 协寻Bubble那位回「呕」的朋友！Super Junior银赫办生日会找粉丝，是有多记仇XDD
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手