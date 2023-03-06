《黑暗榮耀》李到晛大勢演員認證！將出演《劉Quiz》接受大神專訪，從搞笑配角到魅力男一的心路歷程
廣告

《黑暗榮耀》李到晛大勢演員認證！將出演《劉Quiz》接受大神專訪，從搞笑配角到魅力男一的心路歷程

明星   2023年3月6日   星期一09:07   MiJimin  

（封面圖源：IG@ldh_staff、tvN《德魯納酒店》劇照）

從《雖然30但仍17》看到他演安孝燮好友到現在，真正成為了一個很棒的演員，好感動啊啊啊啊…。

最新消息，演員李到晛不愧是大勢中的大勢，韓媒조이뉴스24獨家報導他將出演熱門訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》（You Quiz on the Block）接受訪問，主持人劉在錫與曹世鎬也將深挖他的各種小故事。
（圖源：IG@ldh_sky）（圖源：IG@ldh_sky）（圖源：IG@ldh_staff）

在 Netflix 熱門韓劇《黑暗榮耀》受到大眾關注的同時，男主角李到晛所飾演的朱如炡，將在part.2成為女主文同珢（宋慧喬　飾）復仇一線的劊子手，身為整形外科醫生的他，將為這場復仇之戰拉開最精彩的序幕。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》劇照）（圖源：Netflix《黑暗榮耀》劇照）

2018年時，李到晛在《雖然30但仍17》飾演安孝燮的好友董海範，《先熱情地打掃吧》則是金裕貞的弟弟吉五石，兩個角色其實都比較偏向可愛又搞笑的形象，直到隔年出演《德魯納酒店》的高清明一角，是滿月社長（IU　飾）糾葛著前世今生的愛慕對象，戲份不多卻非常有重量，也讓大家看到他帥氣的一面。
（圖源：SBS《雖然30但仍17》劇照）

（圖源：IG@ldh_sky）（圖源：tvN《德魯納酒店》劇照）

之後的《回到18歲》、《Sweet Home》、《五月的青春》、《憂鬱症》等作品都成為了男一號與主演，讓大家看到了他的演技實力與塑造人物的魅力。
（圖源：JTBC《重回18歲》、KBS2《五月的青春》海報）（圖源：tvN《憂鬱症》海報）

此外，除了《黑暗榮耀》即將在3月10日上線外，他也確定與羅美蘭、安恩真合作新劇《壞媽媽》堅強陣容令人非常期待！
（圖源：C-Jes Entertainment、樂華娛樂、UAA）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 《黑暗榮耀》李到晛大勢演員認證！將出演《劉Quiz》接受大神專訪，從搞笑配角到魅力男一的心路歷程
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手