《黑暗榮耀》李到晛大勢演員認證！將出演《劉Quiz》接受大神專訪，從搞笑配角到魅力男一的心路歷程

從《雖然30但仍17》看到他演安孝燮好友到現在,真正成為了一個很棒的演員,好感動啊啊啊啊…。

最新消息,演員李到晛不愧是大勢中的大勢,韓媒조이뉴스24獨家報導他將出演熱門訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》(You Quiz on the Block)接受訪問,主持人劉在錫與曹世鎬也將深挖他的各種小故事。



在 Netflix 熱門韓劇《黑暗榮耀》受到大眾關注的同時,男主角李到晛所飾演的朱如炡,將在part.2成為女主文同珢(宋慧喬 飾)復仇一線的劊子手,身為整形外科醫生的他,將為這場復仇之戰拉開最精彩的序幕。



2018年時,李到晛在《雖然30但仍17》飾演安孝燮的好友董海範,《先熱情地打掃吧》則是金裕貞的弟弟吉五石,兩個角色其實都比較偏向可愛又搞笑的形象,直到隔年出演《德魯納酒店》的高清明一角,是滿月社長(IU 飾)糾葛著前世今生的愛慕對象,戲份不多卻非常有重量,也讓大家看到他帥氣的一面。



之後的《回到18歲》、《Sweet Home》、《五月的青春》、《憂鬱症》等作品都成為了男一號與主演,讓大家看到了他的演技實力與塑造人物的魅力。



此外,除了《黑暗榮耀》即將在3月10日上線外,他也確定與羅美蘭、安恩真合作新劇《壞媽媽》堅強陣容令人非常期待!



