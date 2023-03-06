《成均館緋聞》4位主角現況！曾感嘆「4大頂流再難同框」，現在唏噓「3人負面新聞纏身」！網友：宋仲基你要挺住啊

有多少人還記得13年前播出的《成均館緋聞》？

2010年，一部韓國古裝青春劇《成均館緋聞》火遍亞洲，朝鮮正祖時期，沒落的兩班（貴族）之女金允熙（朴敏英 飾），為了照顧體弱多病的弟弟而女扮男裝靠抄寫文章維持家計。 為避免被嫁人償債的厄運，允熙鋌而走險替人科考，機緣巧合之下得到了左相大人的兒子李先俊（朴有天 飾）的幫助，由此和對方一起進入禁止女子入內的成均館去唸書，並且和李先俊、文在信（劉亞仁 飾）、具容河（宋仲基 飾）一起開始了成均館的儒生生活，這四個傑出的青年被稱為「垂涎（才俊）四人幫」，江湖人稱「佳郎」、「大物」、「桀驁」和「女林」。陣容之豪華曾讓劇迷們表示「很難再看到他們出演同一部劇了」。



說起來也很玄學，《成均館緋聞》的4位主角每個人身上都帶著點話題，或好或壞。 先說朴有天，本來是頂流男團東方神起的一員，後來離開SM，與金在中、金俊秀組成了JYJ，卻遭到老東家SM的全面封殺，根本無法在電視中亮相。 後期又被女子告發洗手間性侵，平常最愛花天酒地的生活，有獨特的性癖好。 2019年朴有天被踢爆吸毒醜聞，形象一落千丈，粉絲紛紛脫粉，原本光明的前途被自己狠狠踩爛。



女主角朴敏英近年來一直都是羅曼史韓劇的女王，陸續出演了《城市戀人》、《Healer》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》等熱門韓劇，分別合作了李敏鎬、池昌旭、朴敘俊、金材昱、宋江等多位男神，超級會挑劇本的她每一次主演都能引爆收視，還越來越美，堪稱整容範本，次次亮相都刷新美貌。可惜朴敏英挑劇本很有眼光，但看男人很不準，前男友被爆涉嫌詐騙，她以證人身份被傳喚進行了調查，最近檢方在調查她是否參與其中。



劉亞仁的故事更加唏噓，因為演技紮實，橫跨電視劇、影壇兩大圈，是最年輕的影帝之一，即使與大前輩宋康昊同框飆戲，氣場也絕對不輸，被讚「忠武路的繼承人」。這位星途坦蕩、前途一片大好的實力演技派，這兩日成了韓娛圈最大的焦點，被爆是毒癮者，體內查出4種毒品成分，吸毒頻率幾近瘋狂，一年注射73次異丙酚。 據悉，警方最快將於下周傳喚劉亞仁。雖然韓娛圈有吸毒者洗白後復出的先例，但劉亞仁最後會怎樣，目前還真無法下定論。



最後是宋仲基，也是目前唯一一位沒有大黑料的演員。宋仲基退伍後憑藉一部《太陽的後裔》直接地位飛升至韓流男神，不僅事業正紅，愛情也同樣得意。 與戲中的女主角、韓劇女神宋慧喬現實生活中也修成正果，步入婚姻殿堂，當年雙宋聯姻被稱「世紀婚禮」，可想而知兩人的結合有多震撼。 只是甜蜜的羅曼史最終以分手收場，讓不少cp粉傷透了心。 離婚後的宋仲基醉心於事業，主演的《黑道律師文森佐》和《財閥家的小兒子》口碑甚好，讓他重回人氣巔峰。 2022年底，宋仲基突然爆光有一位外國圈外女友，沒過多久又關宣將迎娶女友，並且未婚妻已經懷孕的消息，又一次震驚飯圈。最近宋仲基外出工作時也會帶著嬌妻，十分幸福甜蜜。



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