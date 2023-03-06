《浪漫速成班》鄭敬淏&全道嬿鬧市區街頭熱吻，讓人立刻想到了這部火爆舊韓劇

《浪漫速成班》正式落幕，對於大結局的熱吻場景，觀眾們意見不一。

鄭敬淏和全道嬿攜手主演的羅曼史劇《浪漫速成班》於日前落下帷幕，大結局中南行善（全道嬿 飾）和崔直說（鄭敬淏 飾）約定結婚，迎來浪漫Happy Ending。 行善通過了考試，一直推遲的婚禮終於可以舉行了，兩人的戀愛關係也到了公開的時候，不再懼怕任何人，幸福的倆人在街頭不顧路人地甜蜜熱吻，這一幕令電視機前的觀眾反應不一。



#일타스캔들 이게 지금 궁 엔딩도 아니고... 내가 본 게 치열행선 길거리 키스 맞음? pic.twitter.com/byVVqux0Qw — 해 (@aboutloveknot) March 5, 2023

有不少觀眾表示心動指數直線飛升，修成正果的倆人非常可愛。 不過也有部份觀眾覺得「這種事情如果發生在現實生活中，覺得很尷尬」。

這一幕是不是特別眼熟呢？ 2006年的熱門韓劇《宮》也有相同的一幕，甚至可以說是「街頭熱吻」的鼻祖劇，Kiss戲播出之後轟動一時，尹恩惠和朱智勳站在明洞街頭，相擁激情熱吻，身旁全是圍觀的路人，當時有不少觀眾在猜是臨演還是真的是路人。 後來尹恩惠在《認識的哥哥》中解釋了這一幕，表示身邊其實都是真路人，因為絕對不能NG導致她和朱智勳壓力巨大，並且攝影機躲在遠處拍攝，他倆又都是新人時期，非常的緊張，雖然在劇中兩人是皇太子與妃子，但在路人們的眼裡，就是兩個藝人在接吻。 那時製作人還在旁邊大喊給出指令：「停！就站在那裡！把帽子拿下來。 」然後親完就叫他們趕緊走，當時吻戲還是未播狀態，所以也引起了不小的轟動。



궁 레전드 명동 길거리 키스씬

촬영하는건지 전혀 모르고 실제 시민들 사이에

들어가서 찍은 거.. 제작진들도 멀리 있었음,, pic.twitter.com/5fBqDn2y8B — 상상 (@imagine__Drama) March 5, 2023

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