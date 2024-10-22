真的要回歸了！GD確定出演《2024 MAMA》...時隔9年再次登上舞台！網友：好期待、BIGBANG也一起出演啊

每年都讓許多 KPOP 粉絲期待的《2024 MAMA》將於11月21日在美國洛杉磯、11月22日和23日在日本大阪登場。

今日（22）公開第三波出演陣容，BIBI、BOYNEXTDOOR、(G)I-DLE、PLAVE確定出演，還有有著眾多標誌性場面的 G-DRAGON （GD，權志龍）也將登上《MAMA》的舞台。



這也是 GD 自2015年之後，時隔9年再次出演《MAMA》。引領 KPOP 潮流、愛豆中的愛豆，至今仍是膾炙人口的 iKONIC 的他，究竟會帶來什麼樣的表演？令人期待！消息一公開，也讓網友紛紛直呼：「GD 確實要回歸了啊！好期待」、「只有 GD 嗎？BIGBANG 也一起出演啊ㅠㅠ」、「瘋了！GD！」、「GD會以什麼表演形式出現呢」、「暈，得看 GD 了」、「《MAMA》MAMA這次的話題性好像會大發」等等，



而 GD 上一張專輯是2017年6月發佈的迷你二輯《權志龍》，距今已經7年4個月。此前，有報導稱 GD 將於10月25日回歸，但經紀公司表示還未確定日程。但...在21日，官方粉絲帳號發佈了三張預告圖片，雖然都是黑色圖片沒有任何文字，但在留言及 Hashtag 標籤寫道「Beyond-black、隱藏的寶石、GDRAGON2024」。



日前 GD 也參與綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製，他曾多次出演過劉在錫主持的經典綜藝節目《無限挑戰》，他是《無限挑戰歌謠祭》中出演次數最多的嘉賓，還出演《無限商社》挑戰演技，再次與劉在錫見面，兩人之間的化學反應也備受關注！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞