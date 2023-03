《黑暗荣耀》李到晛大势演员认证！将出演《刘Quiz》接受大神专访，从搞笑配角到魅力男一的心路历程

从《虽然30但仍17》看到他演安孝燮好友到现在,真正成为了一个很棒的演员,好感动啊啊啊啊…。

最新消息,演员李到晛不愧是大势中的大势,韩媒조이뉴스24独家报导他将出演热门访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》(You Quiz on the Block)接受访问,主持人刘在锡与曹世镐也将深挖他的各种小故事。



在 Netflix 热门韩剧《黑暗荣耀》受到大众关注的同时,男主角李到晛所饰演的朱如炡,将在part.2成为女主文同珢(宋慧乔 饰)复仇一线的刽子手,身为整形外科医生的他,将为这场复仇之战拉开最精彩的序幕。



2018年时,李到晛在《虽然30但仍17》饰演安孝燮的好友董海范,《先热情地打扫吧》则是金裕贞的弟弟吉五石,两个角色其实都比较偏向可爱又搞笑的形象,直到隔年出演《德鲁纳酒店》的高清明一角,是满月社长(IU 饰)纠葛著前世今生的爱慕对象,戏份不多却非常有重量,也让大家看到他帅气的一面。



之后的《回到18岁》、《Sweet Home》、《五月的青春》、《忧郁症》等作品都成为了男一号与主演,让大家看到了他的演技实力与塑造人物的魅力。



此外,除了《黑暗荣耀》即将在3月10日上线外,他也确定与罗美兰、安恩真合作新剧《坏妈妈》坚强阵容令人非常期待!



