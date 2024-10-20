《黑白大廚》愛德華李和劉在錫原來是「同齡朋友」，希望找人投資開餐廳連名字都想好了～

《黑白大廚：料理階級大戰》愛德華李（李均）廚師真的越看越可愛，健談的模樣相當親切討喜～！原來他跟大神劉在錫年紀一樣啊～。

tvN 熱門訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》邀請到了 Netflix 料理熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》的冠亞軍出演，權聖晙和愛德華李同框受訪，節目也因此獲得了相當高的關注度。



雖然《黑白大廚》播出後，許多廚師的餐廳都一位難求，訂位滿滿滿，但很可惜的是，愛德華李廚師的餐廳在美國，偏偏節目在那邊的熱度不高，雖然也有人認出他，但影響力其實沒有很大，假如是在韓國的話肯定會高朋滿座。



如果在韓國有餐廳就好了，愛德華李表示：「假如...你們有認識有錢的投資者的話，拜託請介紹給我認識，我也想在韓國開間餐廳。」曹世鎬立刻附和：「太好了！那名有錢的投資者剛好就在這裡。」指向了劉在錫，引起現場大爆笑。





而且兩人剛好都屬鼠（1972年生），年紀一樣大啊！開心的握手認友，愛德華李也反應很快、非常有sense的取名「屬鼠餐廳」。劉在錫聽完也開心附和：「前面一定要加上愛德華李、屬鼠餐廳。」



雖然不確定這個餐廳會不會開成功，但希望兩位同齡朋友可以經常互動，請愛德華李也可以上劉在錫的其他節目，一定會很有趣的～。

▼兩人還有在節目上展現廚藝，看了好餓啊～：



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