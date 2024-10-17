在《黑白大廚》經歷「無限豆腐料理地獄」後！愛德華李自爆：到現在還不敢吃豆腐

16日播出《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，《黑白大廚》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙和亞軍「白宮國賓晚宴的主廚」愛德華李作爲嘉賓出演。

獲得亞軍的愛德華李表示：「真的有很多人透過 SNS 聯繫我，說了很多溫暖的話。其實沒想到《黑白大廚》會這麼受歡迎，昨天我搭地鐵的時候，結果很多人都認出我了，這段經歷讓我感覺非常特別。」



劉在錫問愛德華李的心情說：「其他廚師的餐廳都在韓國，所以觀眾們會去預約那些餐廳。但是愛德華李廚師不是在美國嗎？」對此，愛德華李表示：「節目播出後有點可惜，因爲...我在美國沒有什麼客人！」還馬上對劉在錫說：「假如...你們有認識有錢的投資者的話，拜託介紹給我認識，我也想在韓國開間餐廳。」曹世鎬說：「太好了！那名有錢的投資者正好在這裡。」並用手指了劉在錫 XD



當被問到是否猶豫是否出演時，愛德華李回答：「是的！因爲我也不想要電視上丟臉，但是當我第一次聽到這個節目的時候，因為是韓國的節目，這點對我來說非常重要，我想向全世界展示『我的韓國料理』。所以決定出演《黑白大廚》給自己一個承諾，我想只利用韓國材料展示新的料理，而不是一些我之前做過的料理，這是我決定參加節目的一個原因。」

說到愛德華李在《黑白大廚》中的活躍表現，不能不提道準決賽第二輪「無限料理地獄」的任務。參賽者在每輪的限制時間30分鐘內得用豆腐做出一道料理，再由評審白種元、安成宰進行試吃，愛德華李以全新的方式推出6道創意性豆腐料理，讓所有人大吃一驚，他說：「我年紀不是比較大嘛！長時間不斷料理真的很累，其實我到現在都還不敢吃豆腐。」



由於提前晉級，所以沒有參與這個任務，權聖晙也表示如果食材是豆腐的話，很希望自己能展現出各式各樣的豆腐料理。他說：「愛德華廚師做的料理讓我印象很深刻，我在上面看著他料理，都起雞皮疙瘩了，因為他連一秒都沒有分心，這是我第一次比生存賽的時候起雞皮疙瘩，讓我不感覺他頭上有光環。」



而《黑白大廚》雖然已經結束了，但熱潮依舊未退，不少黑湯匙主廚和白湯匙主廚的餐廳都需要排隊、搶預約才能吃上，近期有要去韓國旅遊的朋友們，記得可以去吃一下啦！

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